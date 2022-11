Nouvelle-Zélande 34-31 Angleterre : Les hôtes remportent la Coupe du monde de rugby avec une victoire spectaculaire sur les Red Roses à Auckland | Actualités du rugby à XV

La Nouvelle-Zélande célèbre au coup de sifflet final après une finale de Coupe du monde dramatique à Auckland

La Nouvelle-Zélande a remporté la Coupe du monde de rugby après une spectaculaire victoire 34-31 contre l’Angleterre à Eden Park.

L’Angleterre a joué plus d’une heure avec un joueur à terre après que Lydia Thompson ait été expulsée pour un tacle imprudent, bien qu’un triplé d’Amy Cokayne et d’autres scores de Marlie Packer et Ellie Kildunne aient permis aux Red Roses d’avancer dans les dernières minutes.

Les Black Ferns ont traîné pendant la majeure partie du match, mais ont pris de l’avance lorsque Ayesha Leti-I’iga a inscrit un essai à la 71e minute devant un public à guichets fermés, la Nouvelle-Zélande s’accrochant pour remporter une victoire palpitante sur le pré- favoris du tournoi.

Lydia Thompson a été dévastée après avoir reçu un carton rouge au cours de la première mi-temps

La victoire de la Nouvelle-Zélande est son sixième titre mondial et son cinquième en finale de Coupe du monde contre l’Angleterre, tandis que la courte défaite des Red Roses met fin à une séquence record de 30 victoires consécutives pour l’équipe de Simon Middleton.

Un autre chagrin de coupe du monde pour l’Angleterre

L’Angleterre a pris un départ de rêve avec des essais précoces de Kildunne et Cokayne, seulement pour voir l’ailier Thompson expulsé à la 18e minute pour un tacle imprudent sur la Néo-Zélandaise Portia Woodman.

Ellie Kildunne a ouvert le score pour l’Angleterre dans les trois premières minutes

Thompson a frappé haut dans la tête de Woodman et a laissé l’ailier des Black Ferns retiré du terrain sur une civière, la Nouvelle-Zélande profitant immédiatement du joueur supplémentaire lorsque Georgia Ponsonby est passée au-dessus.

Un combat de bout en bout a vu l’Angleterre marquer à nouveau lorsque Packer a profité du maul roulant, seulement pour que la Nouvelle-Zélande réponde quelques minutes plus tard lorsque Leti-I’iga a trouvé de l’espace pour centrer dans le coin.

Cokayne a obtenu sa deuxième place à la 32e minute et la pilier des Black Ferns, Amy Rule, a réduit le déficit avec le jeu final d’une première mi-temps palpitante, avant qu’une course éclatante de Stacey Fluhler ne la voie trouver le corner dans la première minute après la reprise.

Krystal Murray a placé les hôtes devant pour la première fois lorsqu’elle a marqué à la 50e minute, seulement pour que Cokayne complète son tour du chapeau et reprenne une mince avance pour l’Angleterre peu de temps après lorsqu’elle a bondi d’un maul roulant.

La Nouvelle-Zélande a été temporairement réduite à 14 joueurs lorsque Kennedy Simon a reçu un carton jaune pour un tacle élevé sur Abby Dow, bien qu’ils aient reculé lorsque Theresa Fitzpatrick a divisé la défense anglaise avec un super coup de pied et que la sortie brillante de Fluhler a permis à Leti-I’iga de marquer l’essai vital.

Les Red Roses ont donné un coup de pied dans le coin tard pour tenter d’arracher un dernier essai, plutôt que d’aller chercher les points qui auraient amené le concours en prolongation, mais une touche volée a été lancée en touche et sécurisée Nouveau Zélande la grande victoire.

Hunter sur une perte «cruelle»: «vidé» pour l’Angleterre

Capitaine de l’Angleterre Sarah Hunter: “Je suis vidé. Je suis tellement fier de l’équipe. Nous sommes sortis en nous battant. Nous avons eu le dos contre le mur pendant 60 minutes de ce match mais nous n’avons jamais abandonné, nous avons continué à sortir.

“Un résultat ne définit pas l’équipe que nous sommes, les personnes que nous sommes et, espérons-le, ce que nous avons créé. Espérons que chez nous, nous avons inspiré la prochaine génération, en leur donnant quelque chose de fier de faire partie.

“Le sport est cruel, le sport ne se termine pas comme vous le souhaitez. Malheureusement, c’était nous ce soir, mais crédit à la Nouvelle-Zélande. Ils ont continué à venir, ils ont trouvé un moyen et rentrent chez eux avec le trophée.”

Le capitaine néo-zélandais Ruahei Demant: “Je ne peux même pas le mettre en mots. Tout ce que je peux dire, c’est merci – je suis tellement fier de notre équipe !

“Cela a été vraiment difficile. La plupart des gens ne savent même pas que l’année dernière, nous avons fait une tournée dans le Nord et nous avons été pompés. La façon dont les joueurs se sont retournés – il y a beaucoup de choses qui sont invisibles.

“Nous avons tant sacrifié pour avoir une chance dans notre vie, de gagner une Coupe du monde à domicile, et nous l’avons fait !”