Nouvelle-Zélande 24 – 18 Fidji

Jordan Rapana (à droite) célèbre un essai tardif pour sceller la victoire sur les Fidji

Jordan Rapana est venu à la rescousse de la Nouvelle-Zélande avec un essai tardif alors qu’ils ont survécu à une frayeur majeure pour vaincre les Fidji 24-18 et ont organisé une demi-finale alléchante de la Coupe du monde de rugby à XV contre l’Australie, championne en titre.

Les Fidji avaient mené pendant une grande partie du match, mais Rapana a lancé un penalty tardif pour donner l’avantage à son équipe pour la première fois, puis a réclamé l’essai décisif.

“Nous avons toujours su qu’ils allaient être une équipe coriace et c’était vraiment difficile”, a déclaré l’arrière latéral néo-zélandais Joseph Manu.

“Ils sont venus jouer ce soir et nous nous sommes en quelque sorte rendus les choses un peu difficiles, mais il faut reconnaître le mérite des Fidji. Ils étaient vraiment partants et ça a fini par être un bon match.”

Les Fidjiens ont terminé la première mi-temps 12-6 devant avec des essais de Maika Sivo et Kevin Naiqama, tous deux convertis par Brandon Wakeham.

La Nouvelle-Zélande a retiré un essai lorsque Ronaldo Mulitalo a touché le sol et Rapana s’est converti profondément en première période alors que l’équipe de Michael Maguire avait du mal à s’imposer dans le match.

Naiqama a marqué son deuxième essai au début de la seconde période, mais la Nouvelle-Zélande a rapidement répondu par l’intermédiaire du Britannique Nikora.

L’essai de Manu et une troisième conversion de Rapana signifiaient que tout était à jouer à 15 minutes de la fin.

La Nouvelle-Zélande a pris les devants 20-18 avec le penalty de Rapana à huit minutes de la fin et son essai a ensuite scellé la victoire du retour.

Une excellente manipulation des Fidji les a vus réclamer le score d’ouverture avec 12 minutes passées alors que Sivo passait dans le coin gauche et Wakeham a ajouté les extras de l’extérieur pour mettre son équipe 6-0 devant.

Les Fidji ont prolongé leur avance au milieu de la première mi-temps alors que Sunia Turuva a nourri le capitaine Naiqama, qui est entré de l’aile droite pour traverser un espace et atterrir derrière les poteaux, Wakeham portant le score à 12-0 avec son deuxième coup de pied réussi.

La Nouvelle-Zélande était enfin sur le tableau de bord avec 14 minutes de la fin de la mi-temps alors que Mulitalo marquait dans le coin gauche et Rapana se convertissait pour réduire les arriérés à six points.

La course de Mulitalo du plus profond de sa moitié de terrain après avoir récupéré un coup de pied haut a presque porté ses fruits, mais un beau tacle de Turuva a stoppé l’attaque avant que la Nouvelle-Zélande ne frappe au jeu suivant.

Les Fidji ont pressé tard dans la mi-temps pour un troisième essai et ont été tenus à distance mais en avaient encore fait assez pour prendre une avance inattendue mais méritée de 12-6 dans la pause.

Ronaldo Mulitalo célèbre une victoire palpitante au stade MKM de Hull

Ils voulaient clairement faire des affaires au début de la seconde mi-temps, car Naiqama a juste réussi à atterrir dans les cinq minutes après avoir dépassé la suite d’une passe fictive vers l’aile droite. Le troisième coup de pied de Wakeham a porté l’avantage à 18-6.

Mais la Nouvelle-Zélande a rapidement répondu avec son deuxième essai alors que Nikora s’est échappé d’un tacle en deçà de la ligne pour toucher le sol et le coup de pied de Rapana en a fait une fois de plus un match à six points.

La Nouvelle-Zélande a réclamé un troisième essai alors que Manu a terminé un beau mouvement fluide en coupant à l’intérieur de la gauche et Rapana a égalisé le match à 18-18 avec 15 minutes à faire.

Les Fidji ont été pénalisés pour avoir dépouillé le ballon dans le tacle et le penalty de Rapana a donné l’avantage à son équipe pour la première fois du match avant qu’il ne marque son quatrième essai dans le coin pour sceller la victoire de retour, même s’il n’a pas réussi à ajouter la conversion.

Face à l’Australie, Manu a déclaré : “Nous savons ce que nous devons améliorer, nous y réfléchirons cette semaine. L’Australie est une équipe difficile, mais si nous ramassons quelques points sur lesquels nous devons nous améliorer, je pense que ça va.” être un match serré. Nous serons prêts pour cela.