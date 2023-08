Nouvelle vue panoramique sur la rivière Fox faisant partie de la randonnée de Dayton Bluffs samedi – Shaw Local

Une nouvelle vue spectaculaire en hauteur de la rivière Fox à partir d’un belvédère récemment achevé mettra en valeur une visite le samedi matin de la réserve de Dayton Bluffs à Ottawa.

L’événement marquera le 10e anniversaire de la fondation de la réserve de 253 acres en partenariat entre la ville d’Ottawa et la Conservation Foundation.

Un court programme à 9 h 30 présentera des commentaires sur l’évolution de la réserve par les anciens maires d’Ottawa Bob Eschbach et Dan Aussem et des représentants de la Conservation Foundation.

Le programme honorera également le 60e anniversaire du système de préservation de la nature de l’Illinois. La réserve de Dayton Bluffs a été désignée comme réserve nationale de terres et d’eau.

Deux randonnées débuteront à 10 h. Une randonnée d’un demi-mile estimée à 45 minutes comprendra une visite du belvédère, y compris des vues sur les fleurs des prairies, une forêt de chênes ombragés et des zones humides saisonnières nouvellement créées.

Une randonnée de deux milles qui devrait prendre jusqu’à deux heures traversera les prairies et les bois, offrant des vues sur les zones humides, les fleurs sauvages, la faune, la rivière Fox et des zones de terrain accidenté. Cette boucle de sentier comprendra une forte pente descendante et peut être considérée comme une marche modérée à ardue.

« Nos bénévoles ont effectué des recherches approfondies sur ces peuples et restauré à la fois le sentier et la zone autour des tumulus amérindiens et du cimetière de la famille Daniels, un cimetière pionnier du choléra », a déclaré Brook McDonald, président et chef de la direction de The Conservation Foundation, une société privée non – groupe à but lucratif de conservation des terres et des bassins versants basé à Naperville, Illinois. La Conservation Foundation se concentre sur la préservation des terres et la protection des bassins versants dans les comtés périphériques de Chicago de DuPage, Kane, Kendall et Will.

«Environ 100 acres de la réserve de Dayton Bluffs étaient des terres agricoles au moment où nous l’avons achetée, et maintenant ces champs regorgent d’espèces indigènes des prairies, d’oiseaux bleus, de papillons et d’autres animaux sauvages, grâce aux soins et à la gestion méticuleux, y compris les brûlages dirigés, les semences collecte et dispersion par nos bénévoles, les Amis de Dayton Bluffs », a déclaré McDonald.

La réserve de Dayton Bluffs est située à Ottawa au 2997, route 71, au sud de l’échangeur de la I-80 et de la route 71, du côté ouest de la route.