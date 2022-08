Nouvelle vidéo – La vie hollywoodienne

Crédit d’image: SplashNews.com

Heidi Klum, 49 ans, passe une très bonne matinée. L’animateur de télévision et mannequin extraordinaire a dansé sur “Good Morning” de Chanter sous la pluie tout en portant un petit bikini string et un chapeau assorti. Heidi a également bercé des nuances fraîches et laissé ses vagues de plage sentir cet air d’été.

Plus à propos Heidi Klum

Heidi a montré son éclat ensoleillé dans un deuxième message de ses vacances à la plage. Elle a fait un clin d’œil à la caméra et a ensuite révélé ses nouvelles lunettes de soleil tout en s’allongeant au bord de la piscine. “Le soleil est sorti”, a-t-elle légendé sa publication Instagram.

Heidi et son mari Tom Kaulitz sont sur leur voyage d’anniversaire. Le couple a célébré son anniversaire de mariage de 3 ans le 3 août. Dans un doux message d’anniversaire, Heidi et Tom se sont précipités dans l’eau de Saint-Barth en se tenant la main. “C’est la personne la plus gentille, la plus douce, la plus attentionnée et la plus aimante”, s’est exclamée Heidi à propos de Tom. Nous hebdomadaire en 2018. «Je me sens tellement chanceux. Je ne sais pas quand j’ai été aussi heureux la dernière fois de ma vie. Je veux dire, je suis avec mes enfants, mais avec, vous savez, un homme. Il est absolument merveilleux.

Le mannequin s’imprègne de ces derniers jours de vacances avant L’Amérique a du talent se dirige vers les émissions en direct de la saison 17. Après des semaines d’auditions précédemment filmées, Heidi et les autres juges se rendront à Hollywood pour regarder les 55 meilleurs artistes se produire en direct dans l’espoir d’atteindre la finale. La finale de la saison 17 sera une finale de deux nuits et sera diffusée les 13 et 14 septembre.

Alors que Heidi et Tom profitent d’une escapade romantique à la plage, la fille d’Heidi, Léni Klum, a été en Italie. Le jeune homme de 18 ans a assisté au gala Luisaviaroma for UNICEF le 30 juillet. Le mannequin de 18 ans portait une jolie robe en dentelle pour l’événement. Elle a ensuite changé de look, une robe à paillettes Michael Kors, qu’elle a montrée sur Instagram. Leni suit les traces de sa mère dans le monde du mannequinat et elle se fait déjà un nom.