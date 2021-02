WASHINGTON – Les responsables de la mise en accusation de la Chambre ont poursuivi leurs arguments pour condamner l’ancien président Donald Trump pour incitation à l’émeute meurtrière du Capitole au deuxième jour du procès de destitution du Sénat mercredi.

Les procureurs ont eu huit heures mercredi pour présenter leur dossier de condamnation, affirmant que les actions et déclarations de Trump dans les semaines et les mois précédant l’émeute du 6 janvier ont jeté les bases de l’incitation à la violence.

Les responsables de la mise en accusation disposeront de huit heures supplémentaires jeudi pour plaider leur cause, et l’équipe juridique de Trump aura le même temps dans les jours suivants pour défendre l’ancien président.

Voici les principaux moments et points à retenir de la première journée complète de débats des procureurs:

Le sénateur du GOP s’oppose à l’utilisation par les procureurs de ses déclarations

Après que les responsables de la mise en accusation de la Chambre ont annoncé qu’ils en avaient terminé avec les arguments du jour, le sénateur Mike Lee, du R-Utah, s’est levé pour s’opposer à l’utilisation des commentaires qui lui étaient attribués au sujet d’un appel téléphonique que Trump lui avait fait le jour de l’émeute.

Lee a déclaré que l’utilisation des commentaires par les responsables de la mise en accusation devrait être rayée du dossier car ils étaient faux. Le représentant David Cicilline, DR.I., avait cité des histoires de sénateurs du GOP pour renforcer l’argument selon lequel Trump se concentrait sur l’annulation des élections alors que l’émeute faisait rage.

Trump a appelé Lee en essayant de rejoindre le sénateur Tommy Tuberville, R-Ala., Comme indiqué pour la première fois par CNN. Dans l’appel, Trump aurait dit à Tuberville de faire plus pour s’opposer aux votes électoraux.

Alors que Cicilline décrivait l’appel, Lee secoua la tête et griffonna sur une feuille de papier: «Ce n’est pas ce qui s’est passé», qu’il a remis à l’avocat de Trump, David Schoen.

« Je suis le seul témoin », a déclaré Lee. Et en tant que seul témoin de l’appel, il a dit qu’il « n’avait jamais fait ces déclarations ».

Le représentant Jamie Raskin, D-Md., A déclaré que les procureurs étaient heureux de retirer les commentaires cités dans le reportage.

Les responsables de la mise en accusation présentent de nouvelles images d’émeute

Représentant Eric Swalwell, D-Calif. a présenté aux sénateurs des images et des enregistrements audio, qui n’avaient auparavant pas été rendus publics, des émeutes du 6 janvier pour souligner à quel point les membres du Congrès avaient été proches des insurgés.

Des images de la caméra corporelle et des appels audio provenant de la dépêche de policiers au Capitole, ainsi que des images de caméras de sécurité de l’intérieur du bâtiment, ont été montrées pour la première fois alors que les sénateurs revivaient cette journée sous un nouvel angle.

«Nous prenons toujours des pierres, des bouteilles et des morceaux de drapeau et de mât métallique», a-t-on pu entendre un officier crier sur un enregistrement audio.

Une vidéo montrant des émeutiers utilisant une masse d’ours contre des officiers, et l’audio d’officiers semblant en détresse soulignait la violence de la journée.

« Nous avons perdu la ligne. Nous avons perdu la ligne », a crié un officier alors que des émeutiers franchissaient la ligne d’officiers protégeant le périmètre du Capitole. « Nous avons été flanqués et nous avons perdu la ligne. »

Une vidéo a montré une vidéo montrant le policier du Capitole Eugene Goodman, qui est devenu viral dans une vidéo de lui redirigeant les émeutiers depuis les portes de la salle du Sénat, courant et dépassant le sénateur Mitt Romney, R-Utah, dans le couloir et lui ordonnant de se retourner .

Romney s’est retourné et a commencé à courir en sécurité dans la vidéo.

Plusieurs républicains ont déclaré que voir et écouter les images présentées mercredi était émouvant.

Romney a déclaré: «Il était évidemment très troublant de voir la grande violence dont notre police du Capitole et d’autres ont été victimes. Cela vous déchire le cœur et fait monter les larmes aux yeux. C’était extrêmement pénible et émouvant.

Lorsqu’on lui a demandé s’il savait à quel point il était proche du danger ce jour-là, il a dit qu’il ne le savait pas avant les images montrées au procès et qu’il avait hâte de remercier Goodman «quand je le verrai ensuite».

La sénatrice Lisa Murkowski, R-Alaska, a déclaré: «Je suis en colère, je suis dérangée, je suis triste. Nous l’avons vécu une fois et c’était horrible. Et nous le revivons maintenant avec une chronologie plus complète. … Les preuves présentées jusqu’à présent ont été assez accablantes.

Murkowski et Romney faisaient partie des six sénateurs qui ont voté que le procès était constitutionnel, rejetant l’argument de l’équipe de défense de Trump.

Certains républicains sont émus, mais des obstacles demeurent pour la condamnation

Certains sénateurs républicains ont déclaré avoir été émus en regardant la présentation des responsables de la mise en accusation de la Chambre mercredi, mais les procureurs doivent encore convaincre 17 républicains de se rallier à tous les démocrates et aux indépendants pour voter pour la condamnation.

Pendant une pause, la sénatrice Susan Collins, R-Maine, a déclaré que le cas des dirigeants était «fascinant» et qu’il «renforce ma conviction que ce fut une journée terrible pour notre pays.

Le sénateur Bill Cassidy, R-La., Le seul vote surprise du GOP mardi pour poursuivre le procès, a déclaré que la présentation des managers était «très puissante».

Le sénateur Lankford, R-Okla., Qui a voté contre la poursuite du procès mardi, est devenu ému à un moment donné au cours de la séquence de mercredi et a déclaré que voir les vidéos avait ramené les souvenirs de cette journée.

«Il y a beaucoup d’émotion», dit-il. «C’est difficile de pouvoir traverser ça. Ce fut une journée horrible pour tout le pays.

Le sénateur Lindsey Graham, RS.C., cependant, a déclaré qu’il pensait que la présentation des responsables de la mise en accusation était hypocrite.

« Je pense qu’il y a plus de votes d’acquittement après aujourd’hui qu’hier », a déclaré Graham aux journalistes.

Procureurs: Trump a jeté les bases d’une attaque violente

Les responsables de la mise en accusation de la Chambre ont fait valoir mercredi que Trump avait commencé à galvaniser ses partisans pour qu’ils se présentent le 6 janvier, le jour où le Congrès devait compter les votes du collège électoral juste après le déclenchement de l’élection présidentielle de 2020.

Swalwell a déclaré qu’à la mi-décembre, la campagne Trump dépensait 50 millions de dollars en publicités pour faire passer le message qu’ils devaient « arrêter le vol » et convaincre ses partisans que l’élection avait été truquée en faveur de l’actuel président Joe Biden. Cela s’est arrêté après le 6 janvier, a déclaré Swalwell.

Trump a amplifié ce message avec ses propres appels dans de nombreux tweets mentionnant le 6 janvier, a fait valoir Swalwell. Swalwell a montré un tweet du 26 décembre de Trump dans lequel il a déclaré que Trump implorait ses partisans d’agir: «L’histoire se souviendra. N’abandonnez jamais. Retrouvez tout le monde à Washington le 6 janvier. »

Les procureurs sont allés plus loin en affirmant que le «grand mensonge» de Trump selon lequel l’élection serait injuste pour les républicains remontait à des mois avant l’élection, jetant les bases pour que les partisans de Trump croient des mensonges et deviennent incités à la colère et même à la violence.

Del. Stacey Plaskett, qui représente les îles Vierges, a déclaré que Trump avait cultivé la violence pendant des mois. Elle a utilisé l’exemple d’un incident au Texas lorsqu’une caravane de partisans de Trump dans des véhicules a tenté de faire rouler un bus de campagne Biden-Harris hors d’une autoroute, avec un camion arborant des drapeaux Trump qui est finalement entré en collision avec la voiture d’un volontaire de Biden-Harris.

Trump a « fait la lumière » de l’événement, a déclaré Plaskett, en retweetant la vidéo avec une chanson de combat et en s’exclamant « I LOVE TEXAS! » Après que le FBI a annoncé une enquête sur l’incident, Trump a tweeté: « À mon avis, ces patriotes n’ont rien fait de mal. »

« S’engager dans la violence pour lui a fait d’eux des patriotes pour Donald Trump », a déclaré Plaskett.

Les responsables de la mise en accusation ont également analysé le discours que Trump a prononcé le 6 janvier.

La représentante Madeleine Dean, D-Pa., A sélectionné le discours de près de 11000 mots de Trump d’une durée de près de 40 minutes. Il a utilisé le mot «pacifiquement» une seule fois, a-t-elle dit, mais a utilisé «combattre» ou «combattre» 20 fois, y compris dans une ligne où il a dit que ses partisans devaient «se battre comme un enfer pour sauver notre démocratie».

Le représentant Ted Lieu, D-Californie, a déclaré que la violence du 6 janvier était le dernier recours de Trump pour s’accrocher au pouvoir, après avoir épuisé de nombreuses options non violentes, telles que faire pression sur le procureur général de l’époque Bill Barr pour rechercher et trouver des preuves. fraude électorale massive.

Trump n’a pas essayé d’arrêter les émeutiers, affirment les procureurs

Les responsables de la mise en accusation ont noté que, bien que la défense de Trump puisse soutenir que Trump ne pouvait pas savoir que la violence était le résultat de sa rhétorique, il savait sûrement qu’au moment où les émeutiers étaient à l’intérieur du Capitole, menaçant la vie des législateurs.

Le représentant Joaquin Castro, D-Texas, a affiché des tweets de Trump après le début de l’émeute et des informations faisant état d’insurrectionnelles violant le Capitole étaient répandues en ligne et à la télévision. Trump a tweeté un extrait de son discours précédent ce jour-là, qui avait contribué à inciter à la violence, après que les émeutiers se soient déjà affrontés avec la police le 6 janvier, a déclaré Castro.

Castro a déclaré que Trump avait ignoré les appels à l’aide et à déployer des membres de la Garde nationale au Capitole.

« Donald Trump n’a pas envoyé d’aide à ces officiers qui étaient largement dépassés en nombre, débordés et battus », a déclaré Castro. « Rien n’indique que le président Trump ait jamais appelé pour que la garde soit déployée. »

Après que l’attaque se soit déroulée et que le verrouillage ait persisté pendant plusieurs heures, Trump « regardait simplement, ne faisant rien … refusant d’envoyer de l’aide », a déclaré Castro.

Le démocrate du Texas a diffusé le message vidéo de Trump qu’il a tweeté des heures après que l’attaque se soit déjà déroulée, disant à ses partisans: « Vous devez rentrer chez vous maintenant ».

« Je connais votre douleur. Je sais que vous êtes blessé. Nous avons eu une élection qui nous a été volée. C’était une élection écrasante et tout le monde le sait, surtout l’autre côté. Mais vous devez rentrer chez vous maintenant. Nous devons avoir paix. Nous devons avoir la loi et l’ordre. … Alors rentrez chez vous. Nous vous aimons, vous êtes très spécial. … Je sais ce que vous ressentez. Mais rentrez chez vous et rentrez chez vous en paix « , a déclaré Trump.

«Nulle part dans cette vidéo, pas une seule fois, il n’a dit:« Je condamne cette insurrection ». … Nulle part il n’a dit: « J’envoie de l’aide, immédiatement. Arrêtez ça » « , a déclaré Castro.

Les émeutiers pensaient avoir été appelés par Trump, selon les procureurs

Pour soutenir leur article de destitution qui allègue que les actions et les paroles de Trump ont incité à la violence, les procureurs ont montré des images et lu des déclarations de personnes ayant participé à l’émeute disant qu’elles «suivaient» les ordres de Trump ce jour-là.

Dans un montage joué lors du procès, les partisans de Trump filmés pendant et après l’insurrection ont déclaré que Trump les avait «invités» là-bas.

Une femme dans la vidéo, Jennifer Ryan, a déclaré qu’elle «suivait mon président».

Le représentant Joe Neguse, D-Colorado, a présenté des plaintes pénales de personnes arrêtées après la brèche, où certains membres de la foule ont déclaré « qu’ils auraient tué Mike Pence si on leur en avait donné la chance ».

Dans un autre affidavit, un émeutier a déclaré: « Nous sommes entrés par effraction dans le Capitole. … Nous sommes entrés, nous avons fait notre part. »

