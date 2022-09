Nouvelle version de l’iPhone d’Apple : quand l’iPhone 14 sera-t-il mis en vente ?

Cette histoire fait partie Point focal iPhone 2022la collection d’actualités, d’astuces et de conseils de Crumpe sur le produit le plus populaire d’Apple.

Nous ne sommes probablement qu’à quelques jours d’apprendre tous les détails de la sortie officielle du prochain iPhone. La iPhone 14y compris les versions Pro, Max et Pro Max, devrait être lancé à L’événement “Far Out” d’Apple le 7 septembre. Si vous pensez à acheter un nouvel iPhonevous voudrez probablement attendre pour obtenir les nouveaux détails officiels sur l’iPhone 14 – mais quand exactement sortira-t-il ?

Étant donné que les iPhones sont généralement mis en précommande les vendredis de la même semaine de son événement, nous nous attendons à ce que cela se produise cette année le vendredi 9 septembre. Les dates de sortie de l’iPhone sont généralement une semaine et demie après les annonces d’Apple. Parfois, les dates de lancement sont échelonnées pour des modèles spécifiques, en particulier lors de l’introduction d’un nouveau design ou d’une nouvelle taille. Il est donc possible que la gamme iPhone 14 ait plus d’une date de sortie.

L’événement de cette année fait également suite à la Hypothèse de la fête du travail dans lequel CNET plonge depuis 2018. Cela n’a pas toujours emboîté le pas, car l’hypothèse ne s’est pas réalisée en 2020 ou 2021, et il est toujours possible que des problèmes de chaîne d’approvisionnement signalés pour l’iPhone 14 aient un impact sur sa date de sortie éventuelle. UN récent rapport Bloombergcependant, a suggéré le lancement du 7 septembre avec une date de sortie du 16 septembre. L’analyste Apple noté Ming-Chi Kuo a apaisé certaines de ces craintes de la chaîne d’approvisionnement, affirmant que cela ne devrait avoir qu’un impact “limité”, dans un Article de juillet sur Twitter.

