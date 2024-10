Nouvelle vérification des antécédents du district approuvée pour les employés et les bénévoles du district scolaire de Mitchell

21 octobre — MITCHELL — Le district scolaire de Mitchell a mis en place de nouvelles procédures et protocoles pour sa politique de vérification des antécédents criminels.

La nouvelle politique, qui remplace l’intégralité de la précédente politique 745 du district scolaire de Mitchell par le langage fourni par les conseils scolaires associés du Dakota du Sud, a été adoptée par un vote de 4 contre 1 par le conseil scolaire de Mitchell lors de sa récente réunion, avec Brittni Flood, Shawn Ruml, Deb Olson et Deb Everson votent oui et Terry Aslesen vote non.

Il s’agit d’un changement qui fait suite à la recommandation des avocats des conseils scolaires associés du Dakota du Sud et du district scolaire de Mitchell, selon Joe Childs, surintendant du district scolaire de Mitchell, et qui affecte les employés et les bénévoles travaillant dans le district.

Childs a déclaré que l’ASBSD a suggéré aux districts scolaires de l’État d’envisager d’utiliser le langage fourni pour moderniser le libellé juridique.

« J’ai fait examiner le nôtre par notre équipe juridique, et il manque quelques éléments », a déclaré Childs au conseil d’administration le mois dernier. « Certains des éléments manquants concernaient la formation, la confidentialité et la sécurité (des parties) de notre politique actuelle. Ainsi, la recommandation dans le livre du conseil d’administration est d’approuver l’exemple de politique ASBSD. »

La politique 745 originale, qui a été adoptée en 2000 et révisée en 2005 et 2021, exige une vérification des antécédents criminels pour un large éventail de personnes, y compris tous les employés du district, les accompagnateurs rémunérés, y compris les accompagnateurs des parents, les employés que le district doit payer via son compte de paie et tous les adultes qui travaillent avec des enfants dans les établissements du district ou sur les terrains du district.

L’exemple de politique ASBSD comprend des exigences similaires ainsi que des termes concernant les domaines spécifiques mentionnés par Childs. La section concernant la formation note par exemple que « le District veillera à ce que tous les employés ayant accès au CHRI (Criminal History Record Information) soient formés par la SDDCI (South Dakota Division of Criminal Investigation) sur les règles et responsabilités en matière de confidentialité. , la réception, l’utilisation et la diffusion du CHRI. »

Childs a déclaré que la politique actuelle n’inclut pas un langage aussi spécifique, mais que le district a pris des mesures pour s’assurer que ces domaines sont couverts dans la pratique.

Discussion sur le sujet reprise lors de la réunion du 15 octobre. Aslesen a déclaré qu’il avait plusieurs réserves sur la nouvelle politique. Parmi celles-ci figurait l’exigence selon laquelle toute personne faisant du bénévolat dans une salle de classe du district plus de deux fois serait soumise à une vérification pénale.

Il a estimé que la nouvelle politique pourrait constituer un obstacle à l’arrivée de bénévoles pour interagir avec les étudiants.

« Nous avons parlé de volontaires venant deux fois ou plus dans le district et devant se soumettre à une enquête sur leurs antécédents criminels. Cela me semble que cela mettrait fin à l’implication des parents », a déclaré Aslesen. « Toutes les études parlent du fait que plus les parents s’impliquent, plus les enfants réussissent. Si les parents viennent une troisième fois, ils doivent prendre leurs empreintes digitales et vérifier leurs antécédents, et pour moi, cela tuerait tout simplement l’implication des parents. je pense que c’est une politique horrible. »

La vérification des antécédents coûte environ 43 $ et relève de la responsabilité de la personne qui demande la vérification.

Flood, présidente du Mitchell Board of Education, a déclaré qu’elle faisait régulièrement du bénévolat dans le district et qu’elle ne considérait pas cette exigence comme un obstacle particulier.

« En tant que parent, je préfère prévenir que guérir, simplement parce qu’il y a tellement de choses sur le plan juridique. Certaines choses que les gens ont sur leurs chèques, je préférerais qu’elles ne soient pas avec mes quatre filles », a déclaré Flood. . « Je ne pense pas qu’en tant que parent qui fait du bénévolat sur une base régulière, ce soit si difficile de s’arrêter ici et de payer une somme modique et de faire une vérification des antécédents tant qu’ils ont la possibilité de le faire. «

Aslesen craignait également que le libellé de la politique pose des problèmes d’embauche et de sécurité d’emploi et qu’il n’était pas clair quant aux violations constatées lors d’une vérification des antécédents qui disqualifieraient quelqu’un de faire du bénévolat ou d’être employé par le district.

Les autres membres du conseil d’administration étaient généralement favorables à la nouvelle politique, Everson notant que le libellé de la politique indique clairement que l’approbation des employés ou des bénévoles relevait entièrement de la discrétion du district lui-même. Olson a également déclaré que la nouvelle politique avait été approuvée par plusieurs avocats de l’ASBSD et du district scolaire de Mitchell.

« Combien d’avocats ont examiné cela ? Je ne suis pas un avocat. Si c’est leur recommandation, et je sais qu’ils ont suivi cette politique parce que les districts, au cours de leur examen, étaient dérangés par leurs politiques, et je ne le fais pas. Je veux être critiqué pour une mauvaise politique », a déclaré Olson. « Les avocats ont rédigé la politique et nous pouvons deviner, mais je pense que ce qu’elle dit, c’est que le district a la capacité de refuser d’employer quelqu’un ou d’envisager des conditions criminelles, nous avons d’excellents administrateurs pour prendre ces décisions. Je pense que nous avons un bonne politique. »

Childs a déclaré à l’issue de la réunion que la nouvelle politique devrait répondre aux besoins du district.

« Cela a été approuvé exactement de la même manière que la première lecture a été approuvée, et exactement ce que lisait l’exemple de politique de l’ASBSD », a déclaré Childs. « Je suis à l’aise avec l’idée d’aller de l’avant (bien que) cela demande certainement plus de travail. Ce n’est pas aussi bref que notre politique, mais au moins trois avocats ont convenu qu’il s’agissait d’un élément manquant qui était nécessaire dans la politique de vérification des antécédents. On s’attend à ce que le district scolaire s’assure que les personnes qui travaillent avec les élèves soient des personnes capables de travailler avec les élèves, et cela fait ce qu’il devrait. »