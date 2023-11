Nouvelle variante COVID JN.1 – Voici ce que vous devez savoir

JN.1 est la dernière variante du COVID-19 à attirer l’attention, après avoir été signalée dans un rapport des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) à la fin du mois dernier. La nouvelle souche hautement mutée est un descendant d’Omicron, en particulier de la variante BA.2.86 (Pirola), et même si on ne pense pas qu’elle soit répandue à l’heure actuelle, elle semble émerger en Europe et aux États-Unis.

Selon le rapport, JN.1 est apparu pour la première fois en septembre aux États-Unis et a depuis été détecté dans 11 autres pays. Ni lui ni BA.2.86 ne sont courants aux États-Unis : JN.1 représente actuellement moins de 0,1 % des virus SARS-CoV-2. Dans le monde, seuls 51 cas ont été signalés jusqu’à présent, selon le Exprimer.

Bien que le CDC affirme qu’il est encore en train de « se renseigner » sur la nouvelle variante, il sait un peu à quoi elle ressemble. JN.1 diffère de son prédécesseur BA.2.86 par une seule mutation dans la protéine de pointe – qui est essentielle pour aider le virus à infecter les cellules.

“BA.2.86 présente plus de 20 mutations sur la protéine de pointe et, lorsqu’elle a été détectée pour la première fois il y a quelque temps, on s’est demandé si, wow, cela pourrait être un réel problème”, a déclaré le Dr Thomas Russo, professeur et chef des maladies infectieuses à l’Institut. Université de Buffalo à New York, a déclaré Prévention.com.

Il est possible que JN.1 soit encore plus évasif, selon Russo, qui a décrit la variante comme « assez sournoise ».

Cependant, le CDC assure que, selon les dernières données, BA.2.86 « n’a pas échappé à notre immunité ni ne s’est propagé rapidement » et que les vaccins COVID-19 mis à jour pour 2023-2024 semblent le bloquer. Ils s’attendent à ce que JN.1 soit similaire.

Malgré la faible propagation du variant jusqu’à présent, des cas ont été signalés au Royaume-Uni, en Islande, au Portugal, en Espagne et aux Pays-Bas. “Cela augmente également en fréquence en France”, a déclaré Russo, “cela semble décoller”.

En termes de symptômes à surveiller, on pense que JN.1 se présente de la même manière que les variantes précédentes. Selon le CDCceux-ci inclus:

Fièvre ou frissons

Toux

Essoufflement ou difficulté à respirer

Fatigue

Douleurs musculaires ou corporelles

Mal de tête

Perte de goût ou d’odorat

Mal de gorge

Congestion ou nez qui coule

Nausées ou vomissements

Diarrhée

Pour une meilleure protection, il est recommandé de se tenir à jour avec les derniers vaccins. « Face aux inquiétudes suscitées par les nouveaux variants du COVID, il est essentiel d’adapter les mesures [vaccination] programme et le proposer aux personnes les plus à risque », a déclaré Steve Russell, directeur des vaccinations et du dépistage du NHS, dans un communiqué. Rapport du BMJ sur la diffusion de BA.2.86.

« J’exhorte fortement toutes les personnes éligibles à se manifester dès que possible pour bénéficier de cette importante protection pendant les mois les plus froids. »

