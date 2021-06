Nouvelle variante Covid ‘Delta plus’ qui est ‘plus transmissible’ que l’original trouvé en Inde

Une NOUVELLE variante Covid-19 « Delta Plus » qui est « plus transmissible » que l’original a été signalée en Inde.

Seize cas de la variante qui est une mutation de la variante Delta, ont été enregistrés dans l’État du Maharashtra, ont déclaré des responsables de la santé.

L’Inde a signalé une nouvelle variante Delta Crédit : AP

Le ministère de la Santé de l’Union a décrit mardi Delta Plus comme « actuellement une variante préoccupante », dans un communiqué.

La nouvelle mutation a été détectée plus tôt ce mois-ci mais n’a pas été prise en compte concernant les rapports India Today.

Le Dr VK Paul avait déclaré à l’époque « Une variante préoccupante est celle dans laquelle nous avons compris qu’il y a des conséquences néfastes pour l’humanité par une augmentation de la transmissibilité et de la gravité. On ne sait pas encore pour la variante Delta plus. »

Mais le gouvernement a confirmé mardi que la nouvelle variante est « plus transmissible » que l’originale et a exhorté les zones touchées à prendre des mesures de confinement immédiates, à améliorer les tests, le suivi et la vaccination.

La deuxième vague indienne de Covid-19 en avril avait été décrite comme la « pire épidémie au monde », des personnes mourant dans les rues en raison d’un système de santé effondré et d’un manque d’approvisionnement en oxygène.

Le 26 avril, le pays a signalé 350 000 nouveaux cas et plus de 2 800 décès en une journée.

Les experts ont averti que le nombre de morts en Inde pourrait atteindre un million d’ici juillet, lors d’une troisième vague « inévitable » de Covid.

Seize cas de la nouvelle mutation ont été signalés à ce jour Crédit : AP

La variante Delta qui s’est propagée à travers l’Angleterre et a retardé la Journée de la liberté du pays a été trouvée pour la première fois en Inde en décembre 2020 avant que Public Health England ne la détecte au Royaume-Uni début mai.

La souche est jusqu’à 60% plus contagieuse que la variante Alpha (Kent), selon Public Health England.

Le Nord-Ouest reste le plus grand point chaud du virus, les 16 zones les plus infectées du pays étant concentrées dans la région.

Blackburn avec Darwen dans le Lancashire continue d’avoir le taux le plus élevé, avec 796 nouveaux cas au cours des sept jours précédant le 17 juin – l’équivalent de 531,7 cas pour 100 000 personnes.

Public Health England a signalé un total de 806 personnes hospitalisées avec la variante Delta, au 14 juin, soit une augmentation de 423 depuis la semaine dernière.

Parmi ceux-ci, 527 n’étaient pas vaccinés, et seulement 84 des 806 avaient reçu les deux doses.

Le Dr Jenny Harries, directrice générale de la UK Health Security Agency, a déclaré : « Les cas augmentent rapidement à travers le pays et la variante Delta est désormais dominante.

« L’augmentation concerne principalement les groupes d’âge plus jeunes, dont une grande partie n’étaient pas vaccinés mais sont maintenant invités à recevoir le vaccin. »

Mardi, les décès au Royaume-Uni ont atteint leur chiffre le plus élevé en six semaines et les cas ont atteint 11 625, le plus grand bond depuis février.

Les décès quotidiens ont augmenté de 27, portant le nombre total de victimes de Covid à 128 008.

La semaine dernière, il y a eu dix décès et 7 673 cas enregistrés par le gouvernement.

Cela survient alors que l’augmentation des cas de Covid-19 a contraint Boris Johnson à retarder de quatre semaines la dernière étape de sa feuille de route de verrouillage.

Le PM devrait annoncer lundi si les restrictions peuvent être levées tôt le 5 juin.

Il devrait cependant s’en tenir à sa « date d’arrivée » du 19 juillet.

Le porte-parole du Premier ministre a déclaré: « Lundi sera le jour où nous prendrons une décision à ce sujet et nous surveillons de près les données, avant de fournir une mise à jour complète.

« Nous exposerons très clairement au public la justification de la décision que nous avons prise. »