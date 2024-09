Nouvelle vague d’explosions sur des talkies-walkies au Liban (VIDEO) — RT World News

Les explosions ont eu lieu un jour après que des milliers de téléavertisseurs utilisés par le Hezbollah ont explosé lors d’une opération apparemment israélienne.

Des talkies-walkies utilisés par le groupe paramilitaire Hezbollah ont explosé simultanément dans tout le Liban mercredi, dans une apparente continuation de l’opération de sabotage israélienne présumée qui a tué 12 personnes et en a blessé des milliers mardi.

Les médias libanais ont fait état mercredi de ces explosions, l’Agence nationale de presse libanaise affirmant qu’au moins trois personnes avaient été tuées. La chaîne de télévision al-Hadath a fait état d’au moins 100 blessés. Une source de sécurité libanaise a déclaré à Reuters que les explosions avaient touché des radios portatives utilisées par des membres du Hezbollah et qu’elles avaient eu lieu à Beyrouth et dans tout le sud du Liban, une région contrôlée par les paramilitaires.

Au moins une des explosions a eu lieu lors d’un cortège funèbre pour quatre personnes tuées mardi par l’explosion de leurs téléavertisseurs, a rapporté Reuters.















Au moins une douzaine de personnes ont été tuées, dont deux enfants, et plus de 3 000 blessées lorsque leurs bipeurs – un moyen de communication peu sophistiqué et supposé sécurisé – ont explosé spontanément mardi. Les responsables de la sécurité libanaise ont accusé le Mossad, l’agence de renseignement israélienne, tandis que des sources américaines et israéliennes ont déclaré à Axios que le Mossad avait en effet manipulé les appareils pour qu’ils explosent il y a plusieurs mois.

Le Mossad avait prévu de faire exploser les téléavertisseurs en cas de guerre totale avec le Hezbollah, mais a décidé de les faire exploser plus tôt au cas où les charges explosives seraient découvertes, a déclaré un responsable américain à Axios.

Les radios portatives qui ont explosé mercredi ont été achetées en gros en même temps que les téléavertisseurs qui ont explosé mardi, a déclaré à Reuters une source de sécurité.

Des images vidéo publiées sur les réseaux sociaux ont montré des véhicules détruits et des incendies sur les lieux apparents des explosions de mercredi.

Le Hezbollah mène une campagne militaire de faible intensité contre Israël depuis que les Forces de défense israéliennes (FDI) ont commencé à bombarder Gaza il y a près d’un an. Cette campagne, qui vise, selon le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, à immobiliser les forces israéliennes près de la frontière israélo-libanaise, a fait craindre à plusieurs reprises une guerre à grande échelle, comme ce fut le cas après les explosions de mardi.

Dans un communiqué publié mercredi, le Hezbollah a déclaré qu’il détenait « L’ennemi israélien est pleinement responsable de cette agression criminelle. » Le groupe a tiré une salve de roquettes sur des positions israéliennes mercredi, plusieurs heures avant l’explosion de ses radios.