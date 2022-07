Nouvelle vague de Covid-19 imminente – OMS

Les autorités doivent agir maintenant pour éviter les perturbations et le chaos en Europe, a déclaré un responsable de l’organisme de santé

La nouvelle vague de la pandémie de Covid-19 a frappé l’Europe et les autorités sanitaires doivent agir maintenant pour atténuer ses retombées, a déclaré mardi le responsable de l’Organisation mondiale de la santé en Europe.

“Attendre l’automne pour agir sera trop tard,», a déclaré le Dr Hans Kluge, directeur régional de l’OMS pour l’Europe, dans un communiqué.

“Il est maintenant tout à fait clair que nous sommes dans une situation similaire à celle de l’été dernier – sauf que cette fois, la vague Covid-19 en cours est propulsée par des sous-lignées de la variante Omicron, notamment BA.2 et BA.5, avec chaque sous-lignage dominant. lignée d’Omicron montrant des avantages de transmission évidents par rapport aux virus qui circulaient auparavant,” il a souligné.

Kluge a averti que l’augmentation des hospitalisations s’accélérera probablement en automne et en hiver à mesure que les écoles rouvriront et que les touristes rentreront chez eux après les vacances. Un autre facteur est que les gens passeront plus de temps à l’intérieur qu’ils ne le font actuellement, a expliqué le responsable de l’OMS.

Kluge a également rappelé qu’au cours des six dernières semaines, l’Europe a vu tripler les nouveaux cas de Covid-19. La semaine dernière, le continent a signalé près de trois millions de nouveaux cas, représentant près de la moitié de tous les nouveaux cas dans le monde.

Bien que le directeur régional de l’OMS ait noté que les admissions en unité de soins intensifs sont jusqu’à présent restées relativement faibles, près de 3 000 personnes meurent chaque semaine du Covid-19 en Europe.

Dans cet esprit et les perspectives pas si roses à portée de main, Kluge a exhorté les autorités à intensifier leurs efforts pour atténuer les retombées de la nouvelle vague, en prenant des mesures pour alléger le fardeau des systèmes de santé nationaux. Dans son récit, la campagne contre Covid-19 peut être soutenue par une augmentation du taux de vaccination, le port du masque à l’intérieur et dans les transports publics, ainsi que par la ventilation des espaces bondés.

“Mon message aux gouvernements et aux autorités sanitaires est d’agir maintenant pour se préparer aux mois à venir… Si les autorités sanitaires agissent maintenant, elles peuvent aider à réduire les perturbations anticipées pour la société, notamment les absences des agents de santé et les systèmes de santé surchargés, les entreprises en difficulté et le chaos des voyages.», a réitéré Kluge.