Nouvelle Université de la Saskatchewan. un rapport commandé s’attaque au « poison » de la fraude à l’identité autochtone

Un an après que l’Université de la Saskatchewan se soit retrouvée au milieu d’un scandale national autour de la question de l’identité autochtone, elle a publié un rapport indépendant détaillé qu’elle a commandé décrivant l’étendue du problème et la façon de le résoudre.

En octobre dernier, CBC a publié un reportage soulevant des doutes sur les revendications d’ascendance autochtone de la professeure de l’U de S, Carrie Bourassa. Elle a été suspendue de son rôle à l’université et a pris sa retraite plus tôt cette année.

À la suite de cette histoire, l’université a demandé à Jean Teillet, un professeur métis de renom, d’enquêter.

Au départ, son travail se concentrait sur Bourassa, mais après la retraite des Bourassa, Teillet a tourné son attention vers le problème plus large.

“C’est du poison. Il s’infiltre partout, puis tout le monde en est souillé et tout le monde est endommagé”, a déclaré Teillet dans une interview à CBC.

Carrie Bourassa avec le président de l’Université de la Saskatchewan, le Dr Peter Stoicheff, et la vice-présidente à la recherche, Karen Chad. CBC a publié un reportage soulevant des doutes sur les prétentions de la professeure de l’U de S, Carrie Bourassa, à l’ascendance autochtone. (usask.ca)

Teillet a noté que partout au Canada, les universités se sont concentrées sur la création de postes réservés aux Autochtones. Elle a dit que l’intention était bonne, mais qu’ils se sont naïvement appuyés sur l’auto-identification, qui consiste essentiellement en un candidat cochant une case.

“L’académie a sérieusement sous-estimé le fait que tant d’individus chercheraient à exploiter cette ignorance pour leur profit personnel”, écrit Teillet dans son rapport de 84 pages. “En conséquence, il y avait peu de freins et contrepoids pour détecter ou décourager la fraude à l’identité autochtone.”

Lire le rapport complet de Teillet ici :

Une fraude généralisée

Au cours des dernières années, un nombre croissant de personnes de haut niveau se sont révélées avoir revendiqué sans fondement une ascendance autochtone.

Kim Tallbear, une chercheuse autochtone de l’Université de l’Alberta qui a étudié ce problème, a déclaré qu’elle croyait qu’il était endémique.

« Je ne serais pas surprise que 25 % des personnes qui s’identifient comme autochtones pour embaucher au Canada ne le soient pas », a-t-elle déclaré.

Le professeur de l’Université de l’Alberta, Kim TallBear, affirme que le problème des personnes prétendant être autochtones est endémique dans l’académie. (Kim TallBear/Steinhauer Photography)

Tallbear a déclaré que sa conclusion n’était pas basée sur des recherches spécifiques, ce qui serait très difficile à faire. Elle a dit que cela était basé sur ses propres observations et conversations alors qu’elle parcourait le pays dans une grande variété de cercles universitaires.

“Vous obtenez l’impression basée sur vos propres réseaux sociaux”, a-t-elle déclaré.

Le mois dernier, une enquête de la CBC a soulevé des questions sur l’ancienne juge et éminente universitaire Mary Ellen Turpel-Lafond, qui prétend depuis des décennies être une Indienne des traités d’ascendance crie. Le rapport de CBC a révélé que cette affirmation n’était pas étayée par des preuves accessibles au public.

Plus tôt cette semaine, un groupe de femmes autochtones a appelé 11 universités à travers le pays à révoquer les doctorats honorifiques qu’elles avaient accordés à Turpel-Lafond.

Peter Stoicheff, président de l’Université de la Saskatchewan, a déclaré qu’il espère que le nouveau rapport pourra aider les universités et d’autres institutions compte tenu des nombreux problèmes complexes en cause.

“Les universités sont des institutions d’apprentissage et il y a beaucoup à apprendre de ce rapport”, a-t-il déclaré. Il a noté que le rapport est sorti d’une période difficile pour son institution et que s’il profite aux autres, “c’est une doublure argentée”.

Plus tôt cette année, l’U de S a adopté une nouvelle politique, élaborée par un comité dirigé par des Autochtones, qui exige que toute personne postulant pour des emplois ou des bourses destinés aux Autochtones fournisse des documents appuyés par les gouvernements autochtones – une carte de statut, une carte de citoyenneté métisse ou autre documents approuvés.

“L’auto-identification ne suffit plus”, a déclaré Airini, le prévôt de l’université, qui ne porte qu’un seul nom. Elle a déclaré que la politique “garantira que ceux qui occupent des postes spécifiques aux Autochtones auront une vérification de leur appartenance à des communautés autochtones”.

Elle a déclaré que l’université avait beaucoup à apprendre du nouveau rapport et que le comité dirigé par des Autochtones l’examinerait.

Comprendre l’usurpation d’identité

Teillet a déclaré qu’il y a probablement des dizaines de milliers de personnes qui prétendent être autochtones dans un large éventail de professions au Canada.

“Dans l’académie, ce sont surtout des femmes. Dans le domaine des droits de chasse et de pêche, ce sont surtout des hommes”, a-t-elle déclaré.

Le rapport de Teillet se concentre sur l’académie.

L’avocat Jean Teillet affirme que les universités canadiennes ont été naïves face au problème de la fraude d’identité autochtone pendant trop longtemps. (Pape Salter Teillet Avocats et Notaires)

Teillet a déclaré qu’il existe deux principaux types de fraudeurs d’identité.

Les premiers sont les fabricants, qui « fabriquent une identité autochtone à partir de rien ».

Les seconds sont les embellisseurs. Ils exagèrent leur lien avec l’Indigénéité. Parfois, ils prétendent être autochtones “sur la base de ouï-dire ou de rumeurs illusoires”, ou de minuscules fragments de preuves comme “un ancêtre des années 1600, ou un test ADN qui révèle un petit pourcentage d’ascendance amérindienne”.

Elle a dit que certains faussaires sont motivés par l’argent ou l’opportunité. D’autres ont des motivations plus nuancées.

Certains, a-t-elle dit, peuvent être motivés par le dégoût de la façon dont l’État colonial a nui aux peuples autochtones, alors “ils veulent souvent se dissocier de leur blancheur. Ils le font en choisissant de” devenir indiens “”.

D’autres ont peut-être d’abord cru qu’ils étaient vraiment autochtones sur la base des traditions familiales.

“Ils construisent un réseau d’histoires sur cette base et lorsque leur tromperie est découverte, ils sont déjà piégés dans un faux récit qui devient de plus en plus difficile à nier sans conséquences qu’ils ne sont pas disposés à payer”, indique le rapport, citant le chercheur Stephen Kimber.

Détecter la fraude

Teillet a déclaré que les fraudeurs peuvent être difficiles à détecter car il y a tellement de complexité et de nuances qui entourent l’ascendance et l’histoire autochtones. De plus, dit-elle, la population canadienne en général et même les administrateurs universitaires ignorent le sujet.

“Les fraudeurs d’identité autochtones profitent de cette complexité”, a-t-elle écrit.

Elle a déclaré que les personnes qui prétendent être autochtones se nourrissent de l’ignorance de la population non autochtone.

« Les fraudeurs adoptent des stéréotypes dont ils savent qu’ils seront reconnus par le public non autochtone », a-t-elle déclaré. “Il y a souvent une reconnaissance silencieuse et pleine de ressentiment par les peuples autochtones que la performance est une image stéréotypée d’eux-mêmes.”

Le rapport de Teillet propose une série de recommandations principalement axées sur la transparence.

Elle dit que les universités devraient exiger des candidats à des emplois ou à des bourses destinés aux peuples autochtones qu’ils prouvent leur ascendance avec des documents ou des preuves orales.

“Il y a une crainte que vous ne puissiez pas demander aux Autochtones leur identité dans une demande d’emploi”, a déclaré Teillet. “C’est faux. Si vous leur donnez le travail parce qu’ils sont autochtones, vous devez alors demander une preuve qu’ils sont autochtones.”

Elle a déclaré que la solution est l’éducation, qui aidera les personnes occupant des postes de décision à reconnaître les drapeaux rouges et à creuser plus profondément.

Elle a dit que c’est aux universités d’étudier ce phénomène et de faire quelque chose pour le freiner.

« En tant qu’institution vouée à l’apprentissage et à l’éducation, l’académie est bien placée pour se renseigner sur l’identité autochtone, lutter contre la fraude à l’identité autochtone et assumer un rôle de leadership à l’échelle nationale », a déclaré Teillet.