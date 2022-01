Nouvelle tournure dans la mort du mannequin Christy Giles et de son ami alors que le suspect se bat pour rester hors de prison après avoir été accusé de viol

Une NOUVELLE tournure dans l’affaire de la mort du mannequin Christy Giles et de son amie, voit le suspect se battre contre une nouvelle accusation de viol.

L’acteur David Pearce, 39 ans, actuellement détenu pour homicide involontaire, a maintenant demandé à un juge de réduire sa caution de 3,4 millions de dollars et de le libérer.

Christy Giles et son amie Hilda Marcela sont soupçonnées d’être mortes d’une surdose de drogue Crédit : Jan Cilliers

David Pearce est accusé d’avoir agressé sexuellement quatre femmes Crédit : Hollywood.com

Pearce, qui a été arrêtée en lien avec la mort de Christy et de son amie décoratrice d’intérieur Hilda Marcela Cabrales Arzola, a été accusée d’avoir agressé sexuellement quatre autres femmes.

Dans des documents judiciaires déposés cette semaine, son avocat a fait valoir que les procureurs avaient déposé de « vieilles » allégations de viol contre Pearce afin de le maintenir en prison tout en recueillant des informations sur l’affaire, a rapporté le New York Post.

L’avocat de la défense, Jacob Glucksman, a demandé au juge de réduire la caution à 100 000 dollars et a ajouté que son client était disposé à porter un moniteur de cheville GPS.

Il a écrit: «Cette affaire a attiré l’attention des médias en raison de la mort très malheureuse de deux femmes qui semblaient être mortes d’une surdose de drogue en novembre 2021 ou vers cette date.

« Les descendants sont décédés après avoir apparemment été en contact avec l’accusé. La Cour doit toutefois noter que M. Pearce n’est accusé d’aucune infraction liée à ce malheureux incident.

« Le peuple semble avoir » dépoussiéré » d’anciens dossiers contre M. Pearce et, à son tour, a déposé contre lui des infractions très graves qui entraînent la possibilité de la prison à vie dans le but de maintenir M. Pearce en détention pendant qu’ils continuent d’enquêter sur le décès des femmes.

« La défense ne prétend pas que le peuple ne peut pas faire cela, cependant, la caution doit être proportionnelle aux infractions présumées et non à des problèmes qui, à ce stade, ne sont que pure spéculation et aliment médiatique. »

Glucksman a ajouté que Pearce ne serait pas en mesure de payer la caution de 3,4 millions de dollars car il travaille en tant que pigiste et vit de chèque de paie en chèque de paie.

Il a également déclaré que garder son client en prison à l’époque de Covid est dangereux car il a des problèmes de santé préexistants.

Pearce est accusé d’avoir agressé sexuellement une femme en 2010, d’avoir violé une autre femme en 2019 et d’avoir violé deux autres femmes en février et octobre de l’année dernière, selon un communiqué de presse du bureau du procureur du district de Los Angeles.

Le colocataire de Pearce, Brandt Osborn, 42 ans, et Mike Ansbach, 47 ans, ont également été arrêtés en décembre par la police de Los Angeles en lien avec la mort des deux femmes.

Ils ont ensuite été libérés après avoir payé une caution de 100 000 $.

Christy, 24 ans, a été laissée morte devant un hôpital de Culver City le 13 novembre, tandis qu’Hilda, 26 ans, a été abandonnée devant un autre hôpital de West LA deux heures plus tard et est décédée deux semaines plus tard après avoir été déclarée en état de mort cérébrale.

Les femmes sont soupçonnées d’être mortes d’une surdose de drogue, le rapport de toxicologie d’Hilda aurait trouvé de l’héroïne dans son système.

Ils étaient en soirée quand ils ont quitté une fête dans un entrepôt à East LA avec trois hommes pour aller à une afterparty dans les collines d’Hollywood – mais ils n’y sont jamais arrivés.

Leur dernier emplacement connu était l’appartement que Pearce avait loué à Beverly Hills.

Pearce doit présenter sa requête au tribunal lundi.

Christy Giles a été retrouvée morte devant un hôpital de Los Angeles le 13 novembre Crédit : Instagram/christygilesx

Hilda Cabrales-Arzola a été photographiée avec Pearce quelques heures avant sa mort Crédit : Instagram/@christygilesx