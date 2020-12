Des chercheurs de l’Université de Californie à Berkeley ont créé un nouvel appareil qui combine des biocapteurs portables avec un logiciel d’intelligence artificielle (IA) pour reconnaître le geste de la main qu’une personne a l’intention de faire en fonction des modèles de signaux électriques dans l’avant-bras. Selon la recherche publiée sur le site Web de l’UC Berkeley, l’appareil ouvre la voie à «un meilleur contrôle prothétique et une interaction transparente» avec les appareils électroniques. Cela signifie essentiellement que la technologie peut être utilisée pour effectuer des procédures médicales robotiques complexes ou d’autres tâches quotidiennes telles que la saisie ou même le jeu sans utiliser réellement vos mains.

Les chercheurs affirment que l’équipe a réussi à apprendre à l’algorithme à reconnaître 21 gestes individuels de la main, y compris un pouce levé, un poing, une main plate, tenant des doigts individuels et comptant des nombres. L’appareil n’est pas encore prêt pour un usage commercial, bien qu’il pourrait être bientôt disponible avec quelques modifications, ont déclaré les chercheurs. Le document de recherche ajoute qu’il existe d’autres moyens d’améliorer l’interaction homme-ordinateur grâce aux caméras et à la vision par ordinateur, mais le nouvel appareil garantit la confidentialité d’un individu car il stocke toutes les données localement. Les ingénieurs affirment que non seulement cela accélère le temps de calcul, mais cela garantit également que les données biologiques personnelles restent privées.

«Lorsqu’Amazon ou Apple crée leurs algorithmes, ils exécutent un ensemble de logiciels dans le cloud qui créent le modèle, puis le modèle est téléchargé sur votre appareil», a déclaré Jan Rabaey, professeur de génie électrique à l’UC Berkeley et auteur principal du papier. « Dans notre approche, nous avons mis en œuvre un processus où l’apprentissage se fait sur l’appareil lui-même. Et c’est extrêmement rapide. Vous n’avez qu’à le faire une fois, et il commence à faire le travail. Mais si vous le faites plusieurs fois, cela peut s’améliorer. Donc, il apprend continuellement, et c’est ainsi que les humains le font », a-t-il noté.

L’équipe a collaboré avec Ana Arias, professeur de génie électrique à l’UC Berkeley pour créer le système de reconnaissance des gestes de la main. Ensemble, l’équipe a conçu un brassard flexible capable de lire les signaux électriques en 64 points différents sur l’avant-bras. Les signaux électriques sont ensuite introduits dans une puce électrique, qui est programmée avec un algorithme AI capable d’associer ces modèles de signaux dans l’avant-bras à des gestes de la main spécifiques. De plus, l’appareil utilise un type d’IA avancé appelé « algorithme de calcul hyperdimensionnel » capable de se mettre à jour avec de nouvelles informations. « Dans la reconnaissance gestuelle, vos signaux vont changer avec le temps, et cela peut affecter les performances de votre modèle. Nous avons pu grandement améliorer la précision de la classification en mettant à jour le modèle sur l’appareil », a déclaré Ali Moin qui a aidé à concevoir l’appareil. en tant que doctorant.

Enfin, les chercheurs affirment que le caractère unique de l’appareil est qu’il intègre la biodétection, le traitement et l’interprétation du signal, et l’IA dans un système relativement petit et flexible et doté d’un faible budget d’énergie.