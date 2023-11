Nouvelle star du multimédia : Lady Bird Johnson

Jade Emerson, étudiante texane, s’est retrouvée fascinée alors qu’elle travaillait sur un podcast sur Lady Bird Johnson, écoutant heure et heure l’ancienne première dame raconter sa vie depuis son enfance jusqu’à conseiller son mari à la Maison Blanche. “Je suis tombé amoureux très rapidement. “Elle n’arrêtait pas de me surprendre”, a déclaré Emerson, animateur et producteur du podcast “Lady Bird” de l’Université du Texas. Le podcast, sorti plus tôt cette année, fait partie de plusieurs projets récents utilisant la propre voix lyrique de Johnson. pour offrir un nouveau regard sur la première dame décédée en 2007. D’autres projets incluent un documentaire intitulé Les journaux de Lady Bird qui sera présentée en première lundi sur Hulu et une exposition à Austin à la bibliothèque présidentielle pour son mari, Lyndon B. Johnson, décédé en 1973.

Lady Bird Johnson a commencé à enregistrer un journal audio dans les jours tumultueux après que son mari est devenu président après l’assassinat du président John F. Kennedy le 22 novembre 1963. Il s’ajoute aux interviews enregistrées qu’elle a faites après la présidence de son mari et aux films personnels qu’elle a racontés. Pour réaliser son podcast, Emerson s’est largement appuyée sur les entretiens que Johnson a réalisés avec le personnel de la bibliothèque présidentielle au cours des décennies qui ont suivi le départ de son mari de la Maison Blanche en 1969. « Je ne sais pas si les gens ont apprécié ou réalisé tout ce qu’elle faisait dans les coulisses, et Je pense que c’est la partie qui commence seulement maintenant à sortir”, a déclaré Lara Hall, conservatrice de la bibliothèque présidentielle de la LBJ. “Lady Bird: Beyond the Wildflowers” montre aux visiteurs de la bibliothèque les innombrables façons dont Johnson a eu un impact.

Le nouveau documentaire de la cinéaste Dawn Porter, basé sur la biographie 2021 de Julia Sweig Lady Bird Johnson : se cacher à la vue de tous et un podcast hébergé par l’auteur emmène les téléspectateurs à travers les années de la Maison Blanche. Porter note que le travail de Johnson consistait notamment à être « un écologiste farouche » et un défenseur des femmes. “Elle a fait toutes ces choses et elle n’a pas demandé de crédit, mais elle mérite ce crédit”, a déclaré Porter. La fille du couple, Luci Baines Johnson, se souvient de sa frustration lorsqu’elle avait 16 ans lorsqu’elle a vu le message sur la poignée de porte de la chambre de sa mère qui disait : “Je veux être seule”. Lady Bird Johnson travaillait sur ses cassettes audio. “Elle suppliait simplement le monde de lui donner le temps de faire ce pour quoi elle avait été spécialement formée”, a déclaré Luci Baines Johnson, qui a souligné que sa mère était diplômée en histoire et en journalisme de l’Université du Texas.

(Lisez plus d’histoires de Lady Bird Johnson.)