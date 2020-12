Les personnes atteintes de la nouvelle souche de coronavirus sont 54% plus susceptibles d’infecter d’autres personnes avec la maladie, a-t-il été révélé.

On pense que la nouvelle variante est à l’origine de la flambée du virus à Londres et dans le sud-est et l’est de l’Angleterre – bien qu’elle soit également répandue en Cumbrie.

L’analyse de Public Health England a révélé que la proportion de ceux qui avaient attrapé la nouvelle souche était de 15,1%, bien plus élevée que les 9,8% de personnes qui ont été testées positives après avoir été en contact avec une personne infectée par une variante différente.

Cela suggère que la nouvelle variante est 54% plus transmissible que la première.

Cependant, dans des nouvelles plus positives, la nouvelle variante ne semble pas susceptible de provoquer des symptômes plus graves ou des taux de mortalité plus élevés.

On pense qu’une nouvelle souche est à l’origine de la flambée du virus à Londres (photo) et dans le sud-est et l’est de l’Angleterre – bien qu’elle soit également répandue en Cumbrie

Il n’y a pas non plus de preuves que la variante est plus capable d’infecter les enfants que d’autres, malgré des taux apparemment plus élevés chez les enfants et les jeunes adultes.

La raison en est, a-t-on suggéré, parce que les mesures de verrouillage ont réduit les contacts entre adultes.

Les données ont été publiées hier dans un rapport technique sur la variante, désormais nommée VOC (variante préoccupante) 202012/01.

Le Dr Susan Hopkins, conseillère médicale principale de PHE, a déclaré: « Nos enquêtes se poursuivent sur une nouvelle souche de Sars-Cov-2, principalement dans le sud et l’est de l’Angleterre.

«Des preuves préliminaires suggèrent que la nouvelle variante ne provoque pas de maladie plus grave ni d’augmentation de la mortalité, mais nous poursuivons nos recherches pour mieux comprendre cela.

«La meilleure façon d’arrêter l’infection, quelle que soit la variante, est de respecter les règles: se laver les mains, se couvrir le visage et se tenir à distance des autres.

Le rapport a également révélé que la proportion de cas expliqués par la nouvelle variante avait augmenté en décembre dans tous les groupes d’âge.

La Grande-Bretagne a enregistré aujourd’hui 53135 cas de coronavirus supplémentaires dans un record quotidien et 414 décès alors que la deuxième vague de la maladie continue de croître avec une souche hautement infectieuse se propageant rapidement à travers le pays.

Le nombre d’infections d’aujourd’hui est le bilan le plus élevé officiellement enregistré par le ministère de la Santé en une seule période de 24 heures et il marque une forte augmentation de 44% par rapport au chiffre de 36 804 de mardi dernier.

Mais les responsables ne peuvent pas être sûrs s’il s’agit du pire jour de la pandémie en Grande-Bretagne à ce jour, car le manque de tests en avril a masqué la véritable ampleur du pic de la première vague. Les meilleurs scientifiques estiment que jusqu’à 100 000 personnes attrapaient la maladie chaque jour pendant les jours les plus sombres du printemps.

Les patrons de Public Health England ont admis que « certains » cas annoncés aujourd’hui seraient le résultat d’un retard de déclaration à Noël, mais ont averti que ce chiffre était principalement le « reflet d’une réelle augmentation ». Les données montrent qu’environ 40000 des cas actuels proviennent d’échantillons prélevés en Angleterre le lendemain de Noël ou après.

Les 414 décès d’aujourd’hui sont 40 pour cent inférieurs aux 691 enregistrés cette fois la semaine dernière. Cependant, les patients infectés peuvent mettre plusieurs semaines à tomber malades, ce qui signifie que le nombre de décès quotidiens augmentera inévitablement au cours des quinze prochaines semaines.

Cela survient alors que Boris Johnson se prépare à convoquer une réunion de son comité Covid-O ce soir pour décider du dernier remaniement du gouvernement, au milieu des avertissements que jusqu’à deux tiers de l’Angleterre pourraient être plongés dans le niveau quatre cette semaine.