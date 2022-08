Nouvelle série Pixel 7 prenant en charge Bluetooth LE Audio (codec LC3)

De nouvelles découvertes par 9to5Google suggèrent que la nouvelle série Google Pixel 7 (et le futur Pixel 7a) pourrait prendre en charge un nouveau codec Bluetooth. Android 13 a apporté la prise en charge de ‘Bluetooth LE Audio’ en utilisant le codec LC3. Le nouveau codec apporte des améliorations à l’expérience d’écoute globale et à la qualité sonore.

Dans les résultats, un récent changement de code Android a découvert un fichier XML particulier intitulé “le_audio_codec_setting.xml”. Un échange de messages mentionne que ce fichier XML est associé à ‘P22’ et ‘P23a’. L’ancien identifiant fait référence aux Pixel 7 et 7 Pro tandis que « P23a » fait référence à un futur modèle Pixel 7a qui n’a pas encore été annoncé.

Source : AOSP

Cet échange implique que la nouvelle fonctionnalité Bluetooth LE Audio sera prise en charge par les nouveaux téléphones Pixel. On suppose que Google a ajouté la prise en charge de ce codec LC3 activé par le chipset Google Tensor de deuxième génération.

Le codec audio LC3 pourra compresser l’audio plus efficacement et il peut être configuré pour utiliser plus ou moins de bande passante, par exemple lorsqu’il y a soudainement une distance plus longue entre l’appareil hôte et l’audio connecté. L’ajustement de la bande passante peut être effectué à la volée si nécessaire.

Bien sûr, pour que tout consommateur régulier puisse profiter de ce nouveau codec, le smartphone Android et l’appareil audio doivent prendre en charge le même codec. D’autres améliorations incluent l’efficacité énergétique par rapport aux codecs Bluetooth classiques, les écouteurs TWS pourront recevoir des flux audio simultanés plutôt que de relier le son entre les écouteurs, et une nouvelle fonctionnalité “Auracast” pourra transmettre l’audio à plusieurs récepteurs en même temps.

Le Google Pixel Buds Pro récemment publié ne prend pas actuellement en charge LC3, mais nous pouvons supposer qu’une future mise à jour de Feature Drop pourrait éventuellement l’activer à l’avenir.

Les Google Pixel 7 et 7 Pro (ainsi que la Pixel Watch) sortiront en octobre. Les rumeurs prétendent que les Pixel 7 et 7 Pro seront en précommande à partir du 6 octobre avec une disponibilité générale le 13 octobre.

