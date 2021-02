HBO parie sur la société de vente au détail d’électronique GameStop alors que le réseau câblé premium a allumé au vert une série scénarisée sur le scénario financier axé sur les médias sociaux. Selon The Hollywood Reporter, le co-créateur et journaliste financier de « Billions » Andrew Ross Sorkin, Jason Blum et l’ancien directeur de HBO Films, Len Amato, sont responsables de la production du projet.

L’émission sans titre suivra la saga boursière où les gestionnaires de hedge funds avaient parié sur GameStop pour perdre beaucoup de valeur, mais plusieurs dizaines de personnes dans le forum wallstreetbets Reddit ont échangé des conseils et acheté les actions de la société. Cette demande a vu une augmentation massive du cours de l’action GameStop de 135% en une seule journée et ceux qui penchaient vers la baisse de valeur ont dû racheter leurs actions. Aucun écrivain n’est encore attaché. Blumhouse Television, Amato’s Crash & Salvage et TBTF Productions de Sorkin produisent.

Un film est également en développement sur GameStop à Netflix avec Mark Boal, connu pour « The Hurt Locker » et « Zero Dark Thirty », prêt à écrire le scénario et Noah Centineo attaché à la star.