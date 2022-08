Nouvelle saison de Premier League, nouvel Arsenal alors que les débutants Saliba, Jesus et Zinchenko font la différence

Arsenal a battu Crystal Palace lors de son premier match de Premier League de la nouvelle saison 2022-23. Photo de JUSTIN TALLIS/AFP via Getty Images)

LONDRES — Arsenal a commencé sa campagne de haut vol 2022-23 avec une victoire 2-0 contre Crystal Palace, montrant les premiers signes de promesses pour cette saison. Les Gunners ont démarré sur les chapeaux de roue, leurs trois débutants réalisant de solides performances.

Voici les points principaux, les meilleurs joueurs, les statistiques clés et les moments marquants du match.

Réaction rapide : 3 plats à emporter

1. Nouvelle saison, nouveau départ pour Arsenal

Arsenal était sur le pied arrière lors de l’ouverture vendredi soir de la saison dernière alors qu’il perdait 2-0 contre Brentford, mais c’était une autre histoire sous les lumières de Londres cette fois. Il y a eu de quoi exciter les supporters des Gunners lors d’une pré-saison au cours de laquelle ils ont fait des signatures astucieuses et remporté les cinq matches amicaux, mais c’était le premier test majeur de leurs espoirs de revenir dans le top quatre et ils ont réussi. Ils ont parfois dû tenter leur chance avec Aaron Ramsdale appelé dans un excellent arrêt pour nier Eberechi Eze au début de la seconde période, mais le but contre son camp de Marc Guehi leur a donné une victoire méritée qui ne fera que renforcer le sentiment d’optimisme autour du club.

2. Palace manque l’étincelle Gallagher

Eze est un bon joueur et alors qu’il accélère son retour d’une blessure au LCA, le joueur de 24 ans très bien noté s’améliorera sûrement en entrant dans le vide laissé vacant par Conor Gallagher, qui est revenu à Chelsea après un prêt d’une saison. dernier terme. Mais Crystal Palace a raté Gallagher vendredi. Seul Wilfried Zaha (15 buts, deux passes décisives) a inscrit plus de buts que Gallagher (huit buts, cinq passes décisives) et Palace a manqué à la fois de son énergie pour briser les périodes de possession d’Arsenal et de sa puissance dans le dernier tiers.

3. Les débutants d’Arsenal font la différence

William Saliba, Gabriel Jesus et Oleksandr Zinchenko ont fait leurs débuts à Arsenal à Selhurst Park et ont tous contribué de différentes manières à une victoire âprement disputée. Jesus était impressionnant alors qu’Arsenal dominait les 35 premières minutes tandis que la tête de Zinchenko était l’élément clé d’une routine de corner intelligente qui permettait à Gabriel Martinelli d’ouvrir le score. Saliba, peut-être le débutant le plus attendu de tous étant donné qu’il a initialement signé pour Arsenal il y a trois ans, était une présence beaucoup plus assurée que son partenaire arrière central plus expérimenté Gabriel. Ce n’est que le début, mais tous les trois ont démontré leur potentiel.

Notes des joueurs

Palais de Cristal : Guaita 6, Clyne 6, Guehi 4, Andersen 6, Mitchell 6, Doucoure 6, Eze 6, Schlupp 6, Ayew 6, Zaha 6, Edouard 5.

Sous-titres : Mateta 6, Milivojevic 6, Schlupp 6, Ebiowei 6.

Arsenal: Ramsdale 8, Blanc 6, Gabriel 5, Saliba 8, Zinchenko 7, Partey 7, Xhaka 7, Odegaard 6, Saka 7, Martinelli 7, Jésus 7.

Sous-titres : Tierney 6, Nketiah 6, Lokonga 6.

Meilleurs et pires interprètes

Meilleur : William Saliba

La pression sur ce gamin est intense étant donné que les fans d’Arsenal réclament son inclusion depuis qu’il a signé de Saint-Etienne en 2019 – et il n’a pas déçu. Un affichage composé mettant en vedette plusieurs interceptions vitales et a aidé Arsenal à traverser des périodes difficiles.

Pire: Odsonne Edouard

Palace a lutté pour un tranchant pendant de longues périodes du jeu et Edouard a raté sa seule vraie chance de la première mi-temps en se dirigeant directement vers Ramsdale. Naturellement remplacé Jean-Philippe Mateta avant l’heure de jeu.

Faits saillants et moments marquants

Martinelli a marqué le premier but de la saison de Premier League 2022-23 sur un corner d’Arsenal et une passe décisive de Zinchenko.

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– Gabriel Martinelli a marqué son 12e but en carrière en Premier League, son 2e contre Crystal Palace ; il est à égalité pour le plus de buts contre un seul adversaire en Premier League (Sheffield United, West Ham et Leeds United).

– Arsenal enregistre sa 33e feuille blanche de Premier League sous Mikel Arteta en tant que manager; le 5e depuis ses débuts le 26 décembre 2019.

Suivant

Palais de Cristal : Ils affronteront une prochaine série de matches difficiles avec une visite à Liverpool le 15 août, un match à domicile contre Aston Villa le 20 août et un affrontement contre les champions Man City le 27 août.

Arsenal: Ils accueillent Leicester City le 13 août avant d’affronter les équipes nouvellement promues Bournemouth le 20 août, puis Fulham le 27 août.