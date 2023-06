Nouvelle requête en destitution contre Biden

La représentante Lauren Boebert a accusé le président d’avoir délibérément autorisé une « invasion » d’immigrants illégaux

Un législateur américain a déposé mardi des articles de destitution contre le président Joe Biden, alléguant que ses politiques à la frontière sud le rendaient inapte à occuper un poste.

La requête, déposée par la représentante Lauren Boebert, une républicaine du Colorado, accuse Biden d’abus de pouvoir et de manquement au devoir en « présider une branche exécutive qui a continuellement, ouvertement et systématiquement refusé d’appliquer les lois nationales sur l’immigration et de sécuriser la frontière sud. »

Boebert a déclaré à Fox News qu’elle avait encouragé son parti, qui détient actuellement la majorité à la Chambre des représentants, à donner suite aux allégations, mais qu’elle était disposée à aller de l’avant par elle-même.

« Si les commissions et/ou les dirigeants n’interviennent pas et ne font pas quelque chose contre l’échec du président … alors j’appellerai ma législation, mes articles de destitution pour une motion privilégiée », Boebert a déclaré au réseau.

Le législateur a cherché à destituer Biden et le vice-président Kamala Harris en 2021 pour la gestion par l’administration de la crise en Afghanistan et le retrait ultime des troupes américaines du pays.

Une autre législatrice républicaine, la membre du Congrès Marjorie Taylor Greene de Géorgie, cherche également à faire destituer Biden de ses fonctions et a annoncé ses propres accusations contre le président le mois dernier.

Les deux membres du Congrès ont décrit l’afflux d’immigrants illégaux entrant aux États-Unis via le Mexique comme un « invasion. » Ils se sont plaints de la pratique consistant à libérer des étrangers sur le sol américain en attendant l’audience de leur affaire et ont lié un manque perçu de contrôle aux frontières à la flambée des surdoses de fentanyl.

Lundi, le représentant républicain du Tennessee, Andy Ogles, a présenté une autre motion visant à destituer le chef démocrate. Ogles allègue que Biden a « armé » l’exécutif pour protéger « les affaires et le trafic d’influence » de sa famille à l’abri du public.