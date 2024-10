Nouvelle recherche sur la maladie débilitante chronique après 2 cas à Kootenays

Un organisme de recherche en génomique soutient une étude sur une maladie mortelle de la faune récemment détectée en Colombie-Britannique

Une organisation génomique à but non lucratif de la Colombie-Britannique s’est mobilisée pour financer un projet de recherche de deux ans sur une maladie mortelle de la faune récemment découverte dans la province cette année.

Genome BC, qui soutient la recherche et l’innovation en génétique depuis plus de 25 ans dans la province, apporte son soutien à un effort visant à étudier la maladie débilitante chronique (MDC), une maladie mortelle de la faune qui a été confirmée par des tests en laboratoire sur deux cerfs près de Cranbrook en janvier. .

La Dre Kaylee Byers, professeure adjointe à l’Université Simon Fraser, dirige l’étude.

Les chercheurs utilisent la génomique – l’étude et la cartographie des génomes – pour recueillir des informations sur les populations de cerfs dans la région touchée qui seront utilisées pour améliorer la surveillance et concevoir une réponse ciblée.

La MDC est une maladie à prions mortelle qui affecte les populations de cervidés – cerfs, wapitis et caribous – qui ont été testées positives dans deux échantillons prélevés sur des cerfs près de Cranbrook. Le premier était un cerf mulet mâle capturé par un chasseur dans le sud du pays, tandis que le second était une femelle cerf de Virginie tuée sur la route au sud de la ville.

Bien qu’aucun cas n’ait été signalé dans la région de l’Okanagan, la nation Syilx et les gestionnaires de la faune exhortent les chasseurs à être prudents lors de la récolte des animaux.

Puisque les animaux infectés peuvent paraître sains avant de tomber malades, il est recommandé que toutes les têtes de cervidés soient examinées par des spécialistes avant de consommer leur viande. Les têtes de cerf peuvent être déposées à l’adresse suivante : Okanagan Nation Alliance (101 – 3535 Old Okanagan Highway, Westbank), Okanagan Nation Alliance (697 Wade Ave W, Penticton) et à la bande d’Upper Nicola (2225 Village Road, Douglas Lake).

« La MDC est une maladie dévastatrice pour ces espèces », explique le Dr Byers. « Elle est mortelle à 100 % chez les animaux infectés et il n’existe actuellement aucun remède ni vaccin. C’est pourquoi nous devons comprendre comment cela affecte nos troupeaux locaux et ce que nous pouvons faire pour arrêter sa propagation. »

La maladie est un trouble neurologique qui affecte le cerveau et les tissus nerveux. Les cerfs infectés peuvent présenter des symptômes tels qu’une apparence désorientée, une errance sans but, une perte de poids, une fragilité, une bave et une titubation. Cependant, les cerfs infectés peuvent également ne présenter aucun symptôme et paraître parfaitement normaux.

Le projet de recherche développera des outils basés sur la génomique qui pourront aider à surveiller les populations de cerfs et à comprendre leurs mouvements et leurs interactions. Ces informations peuvent aider les gestionnaires à mieux prévoir les mouvements des cerfs et la propagation probable de la maladie.

Les chercheurs étudieront également plus en détail si les animaux possèdent des marqueurs sensibles dans leur ADN.

Enfin, le projet contribuera à mettre en place une gestion et une surveillance de la MDC fondées sur la génomique au sein du programme de santé de la faune de la Colombie-Britannique.

« Le projet utilisera la génomique des populations pour combler des lacunes critiques dans les connaissances sur les groupes de cerfs touchés dans la région où la MDC a été détectée », explique la Dre Federica Di Palma, vice-présidente de la recherche et de l’innovation et directrice scientifique de Genome BC.

« La génomique des populations est un outil puissant qui peut révéler la structure, les mouvements et la diversité génétique des populations. Ces connaissances seront cruciales pour développer des stratégies de gestion ciblées et efficaces afin de prévenir la propagation de la MDC.

Durant cette saison de chasse, le projet travaille avec les chasseurs pour collecter des échantillons qui seront utilisés dans la recherche.

« Ce problème touche de nombreuses communautés et nous unit dans notre désir de protéger des populations de cervidés en bonne santé. Les chasseurs, les trappeurs et les communautés autochtones sont

des partenaires importants dans ce projet », déclare le Dr Byers. « Les données que nous obtenons des échantillons qu’ils partagent avec nous seront utilisées pour étudier les voies potentielles de propagation de la maladie et contribuer à éclairer les décisions de gestion. »

À la suite des deux cas de tests positifs en Colombie-Britannique, le gouvernement provincial a introduit le dépistage obligatoire des cerfs, des wapitis et des orignaux dans 14 unités de gestion du sud-est de la province (4-1 à 4-8 et 4-20 à 4-25). D’autres réglementations incluent la restriction du transport de l’une de ces espèces en dehors de la zone collective identifiée dans ces 14 unités de gestion.