KADY McDermott a lancé une nouvelle querelle de Love Island, qualifiant un autre insulaire de « grossier ».

Elle a également révélé une dispute explosive qui n’a pas été diffusée à la télévision.

Instagram/stayingrelevantpodcast

Kady a tout révélé sur son expérience de Scott dans la villa[/caption] Rex

Kady, 27 ans, a rencontré Scott van der Sluis lors d’une apparition sur le podcast de Sam Thompson et Pete Wicks, Staying Relevant.

S’adressant au couple, Kady a raconté comment Scott avait commencé à propos de la nourriture dans la villa et avait eu une grosse dispute avec Mehdi Edno qui n’avait pas été diffusée.

Kady a commencé par dire qu’elle n’avait rien de personnel contre qui que ce soit.

Elle a expliqué : « Je n’ai jamais dit non plus que je n’aimais personne, je n’ai pas été malveillante. Ce n’est pas personnel. Si quelqu’un dit, ‘Oh, qui était le plus salissant avec qui vivre ?’ J’ai dit Scott parce qu’il n’a jamais fait son lit et qu’il était tout ça… Je ne dis pas que cette personne est une personne horrible.

Sam a ensuite injecté une rumeur qu’il avait entendue sur le footballeur pendant le tournage.

Il a dit: « J’entends que Scott a cliqué [his fingers] chez les producteurs, avait-il eu un peu d’attitude là-dedans?

Kady a ensuite soutenu cela, ajoutant que l’attitude de Scott a conduit à une dispute flamboyante avec Mehdi.

« Lui et Mehdi à l’heure du déjeuner, la nourriture n’était pas la meilleure, ok, ce n’était pas le cas mais on s’est nourri et… c’était bien, ça a fait l’affaire. [Scott] En gros, il a commencé un jour et Mehdi a perdu sa merde contre lui.

« Scott a poussé son assiette et a dit: » Cette nourriture est de la merde, il n’y a pas de protéines, comme où est la nourriture? et Mehdi a perdu sa merde et a dit: ‘Tu es si ingrat!’

« C’était une grosse grosse dispute. Encore une fois, j’aime Scott, mais il avait juste de mauvaises manières et c’est un fait.

Cela vient alors que Kady a également prévu Mitchel Taylor sur le podcast.

Leur querelle a commencé lorsque l’ingénieur gazier Mitch, 26 ans, a accusé Kady d’avoir un « petit ami secret » alors qu’elle cherchait l’amour dans la série estivale de cette année, ce qui l’a incitée à riposter avec un déni.

Il revient Islander a dit aux hôtes qu’il avait postulé pour Big Brother et Married At First Sight avant d’être choisi pour Love Island.

Elle a commencé: « Mitch a dit en direct l’autre jour qu’il n’avait jamais regardé Love Island. »

Pete a ajouté: « Quelqu’un que je connais d’ITV a dit qu’il s’était envolé pour une autre série et qu’il n’était pas entré et qu’il avait postulé pour Marié au premier regard, il est simplement désespéré d’être à la télévision. »

Kady a poursuivi: «Oui et il a postulé pour Big Brother. Il a même dit à la villa qu’il avait pris l’avion pour l’hiver pendant deux semaines, puis qu’ils l’avaient ramené par avion, donc je ne sais pas pourquoi il le nie.

La star de la série deux, qui est revenue pour une deuxième chance de trouver l’amour dans la série, a récemment rompu son silence en affirmant que son petit ami était un « secret de polichinelle ».

Kady a publié une déclaration après avoir entendu les commentaires de Mitchel sur un podcast récent.

Il ripostait sauvagement à Kady pour l’avoir qualifié, lui et Ella Barnes, de « faux ».

Rex