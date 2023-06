Nouvelle promotion FanDuel MLB : 1 000 $ de bonus disponible AUJOURD’HUI

FanDuel Sportsbook a lancé une toute nouvelle promotion pour cette saison MLB qui vous donnera DEUX chances de gagner gros !

Les fans de MLB qui s’inscrivent à FanDuel et déposent 10 $ ou plus seront récompensés par un pari sans sueur d’une valeur allant jusqu’à 1 000 $!

Voici comment vous pouvez débloquer votre protection pari dès aujourd’hui :

Promotion FanDuel MLB

Si vous manquez votre premier pari sur FanDuel Sportsbook, vous recevrez un remboursement du pari bonus correspondant à ce que vous avez risqué jusqu’à 1 000 $ – tant que vous suivez nos instructions étape par étape.

Voici comment vous pouvez réclamer votre offre de bonus aujourd’hui :

Inscrivez-vous avec FanDuel Sportsbook (aucun code promotionnel requis) Vérifier votre identité et votre emplacement Déposez 10 $ ou plus

C’est tout ce qu’on peut en dire!

Une fois que vous avez terminé le processus d’inscription et que vous avez effectué un dépôt de qualification, votre premier pari sera automatiquement soutenu par FanDuel sans plus de travail nécessaire de votre côté.

Vous pouvez jouer cette opportunité comme bon vous semble, mais pourquoi ne pas essayer un jeu avec des cotes positives puisque vous seriez remboursé si vous manquiez ?

Comment parier sur la MLB chez FanDuel

Il existe des TONNES de façons pour vous de soutenir vos équipes et joueurs préférés sur FanDuel Sportsbook.

Vous pouvez cibler un jeu spécifique – choisir un côté, un total, un accessoire de joueur individuel OU combiner tous vos meilleurs paris dans un même jeu.

Si c’est trop chaotique pour vous, vous pouvez parier vos meilleurs paris à tous les niveaux – peut-être même un pari cross-sport.

OU vous pouvez prendre un pari à terme en misant sur une équipe pour gagner sa division, faire les séries éliminatoires ou même gagner les World Series !

Mais il y a plus que des lignes de paris amusantes chez FanDuel, y compris des augmentations de cotes régulières et d’autres promotions amusantes pour vous inciter à revenir pour plus.

Découvrez le plaisir que vous avez manqué chez FanDuel ET débloquez un pari sans sueur pendant que vous y êtes.

Les cotes du jeu sont actualisées périodiquement et sont susceptibles de changer.