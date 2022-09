Nouvelle promo de Brahmastra : même Shah Rukh Khan ne parvient pas à empêcher les internautes de boycotter le film [View Tweets]

Brahmastra fait face à beaucoup de négativité sur les réseaux sociaux ces derniers jours. #BoycottBrahmastra tendances chaque jour pour certaines raisons. Les internautes veulent boycotter le film pour diverses raisons, comme le casting des stars Ranbir Kapoor et Alia Bhatt, le commentaire de l’actrice selon lequel “si vous ne m’aimez pas, ne me regardez pas”, et bien plus encore. Les fabricants ne ménagent aucun effort pour créer un bon buzz avant la sortie. La bande-annonce et la chanson Kesariya ont reçu une bonne réponse, et au cours des deux derniers jours, les réalisateurs ont partagé de petits aperçus du film.

Brahmastra a fait la une des journaux du divertissement depuis le jour où la bande-annonce du film a été lancée. Aujourd’hui, Karan Johar s’est rendu sur Twitter pour partager une promo du film. Eh bien, cela donne un petit aperçu de Shah Rukh Khan, qui a fait une apparition à Brahmastra, mais nous ne voyons pas correctement son visage dans la promo. Il a été rapporté qu’il sera vu comme Vanarastra dans le film. Découvrez la promo ci-dessous

La puissance extraordinaire de V nar stra se déploiera en seulement 8 jours ! ?#Brahmastra au cinéma à partir du 9 septembre. pic.twitter.com/XFUKXRCslB Karan Johar (@karanjohar) 1er septembre 2022

Alors que les fans de Shah Rukh Khan sont super excités de voir son apparition dans le film, les internautes sont toujours contre le film et #BoycottBrahmastra est à la mode sur les réseaux sociaux. Découvrez les tweets ci-dessous

Boycottez… 0 intérêt pour vos films IMHere (@IMHere405) 1er septembre 2022

8 DAYS TO BRAHMASTRA : Le plus gros flop de tous les temps à Bollywood.#Boycott Brahamastra Gaurav ?? (@IamGMishra) 1er septembre 2022

Monsieur vous n’êtes pas à l’aise avec l’hindi si je ne me trompe pas pourquoi ne produisez-vous pas ce film en Angleterre #Boycott Brahamastra Max (@Max36866125) 1er septembre 2022

Réalisé par Ayan Mukerji, Brahmastra met également en vedette Amitabh Bachchan, Nagarjuna et Mouni Roy. La sortie du film est prévue pour le 9 septembre 2022. Il y a quelques jours, une promo du film est sortie et les internautes ont commencé à spéculer sur le fait que la voix féminine qu’ils entendaient en arrière-plan était Deepika Padukone. Apparemment, on la verra jouer le rôle de Jal Devi dans le film.