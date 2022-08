Nouvelle pression sur la pègre de Liverpool pour obtenir des informations sur le «meurtre» de la petite Olivia, 9 ans – comme le disent les flics «le silence n’est pas une option»

La POLICE a averti ceux qui détenaient des informations sur le meurtre d’Olivia Pratt-Korbel, neuf ans, que “le silence n’est pas une option”.

L’écolière a été abattue chez elle à Liverpool le 22 août.

Jusqu’à présent, deux hommes ont été arrêtés pour suspicion de meurtre, mais les flics ont lancé aujourd’hui un nouvel appel aux noms.

Un porte-parole de la police de Merseyside a déclaré: “Une simple demande – partagez ceci au loin, à tous ceux que vous connaissez, et demandez-leur de partager encore plus loin, afin qu’il n’y ait pas de cachette pour quiconque est impliqué dans le meurtre de la petite Olivia.

“Nous avons besoin de noms. Le silence n’est pas une option.”

Olivia a été prise entre deux feux lors d’une prétendue guerre de gangs “tit-for-tat” à Dovecot lundi soir.

Le tireur a fait irruption dans la maison mitoyenne de la famille du jeune à la suite d’un autre homme, qui a pulvérisé des balles avec “un mépris total”.

Maman Cheryl, 46 ans, semble avoir ouvert la porte d’entrée pour voir quelle était l’agitation quand il a fait irruption à l’intérieur.

Le tireur a ensuite suivi et a commencé à parsemer la maison de balles – frappant d’abord Cheryl puis Olivia, qui se tenait derrière sa mère.

Tragiquement, Olivia a été déclarée morte peu de temps après, tandis que sa mère a été soignée pour une blessure par balle au poignet.

La cible visée a été révélée plus tard comme étant Joseph Nee – un criminel de carrière qui aurait refusé de parler aux détectives.

Nee, qui a été soigné pour de multiples blessures au haut du corps, est détenu parce qu’il est soupçonné d’avoir enfreint son permis.

Il a été mis en cage pour cambriolage et vol de véhicule en 2018, mais a été libéré à mi-chemin de sa peine l’année dernière.

Malgré deux arrestations – un homme de 36 ans et un second de 33 ans – aucune accusation n’a été portée.

Hier soir, les officiers ont publié des images aériennes du moment où la première arrestation a été effectuée dans la région de Huyton, dans le Merseyside.

Ils ont également publié une photo d’une Audi Q3, qui aurait emmené la cible visée à l’hôpital.

Le véhicule a été saisi et est en cours d’expertise médico-légale.

‘FAIRE LA BONNE CHOSE’

Le surintendant-détective Mark Baker a déclaré: “Bien que nous ayons procédé à une arrestation en relation avec l’horrible meurtre d’Olivia, je veux qu’il soit tout à fait clair que nous avons besoin d’informations sur ce véhicule ou sur l’enquête plus large autant que jamais.

“Quelle que soit l’information dont vous disposez, et que vous soyez certain qu’il s’agit du même véhicule ou non, transmettez-la et nous évaluerons son importance.”

La famille d’Olivia a également supplié les gens de “faire ce qu’il fallait” et d’aider à retrouver le tueur “qui nous a enlevé notre bébé”.

Ils ont déclaré dans un communiqué: “En tant que famille, nous avons le cœur brisé et avons perdu une grande partie de notre vie.

“Si quelqu’un sait quelque chose, c’est le moment d’en parler.

“Il ne s’agit pas d’être un ‘vif d’or’ ou une ‘herbe’, il s’agit de découvrir qui nous a pris notre bébé.

“S’il vous plaît, faites ce qu’il faut.”

La mort d’Olivia était la troisième fusillade mortelle à Liverpool en moins d’une semaine.

Ashley Dale, 28 ans, a été abattue à seulement deux miles de là dans son jardin à Old Swan dans un cas d’identité erronée.

La police a confirmé qu’un homme et une femme avaient été arrêtés pour sa mort.

Dans un bain de sang séparé, Sam Rimmer, 22 ans, a été abattu mercredi à Toxteth avec trois personnes arrêtées.

Une femme dans la cinquantaine a également été poignardée à mort devant un pub à Kirkby.

