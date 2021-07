Une NOUVELLE impulsion pour « destituer Joe Biden » et retirer Nancy Pelosi en tant que présidente de la Chambre a été lancée après avoir été accusée d’être « totalement folle » sur le nouveau mandat de masque de DC.

Les républicains de la Chambre ont protesté jeudi après qu’il a été signalé que les flics du Capitole avaient reçu l’ordre d’arrêter le personnel et les visiteurs qui refusaient de porter un masque.

Les appels à « destituer Biden » ont été renouvelés Crédit : Splash

Pelosi a été critiqué pour avoir ramené le mandat du masque de la Chambre Crédit : Splash

Pelosi a réintroduit le mandat de masque pour la Chambre cette semaine en raison de l’augmentation des cas de la variante Delta Covid.

Pourtant, les républicains ont riposté qu’elle était une «tyrane» et une «dictatrice» car ils ont déclaré qu’ils ne se conformeraient pas à la nouvelle ordonnance de couvrir le visage.

Vendredi, la représentante de Géorgie, Marjorie Taylor Greene, a publié un message « Impeach Biden » sur Twitter alors qu’elle dénonçait le mandat de Pelosi.

Greene était l’un des trois législateurs républicains qui ont poursuivi Pelosi plus tôt cette semaine après avoir été condamné à une amende de 500 $ pour ne pas avoir porté de masques sur le sol de la maison.

« Libérez la chaise ! » Vert ajouté dans un tweet séparé.

Elle l’a qualifié de « Maison des hypocrites » après qu’il a été signalé que deux membres du personnel de Pelosi avaient été testés positifs pour Covid.

« Je me suis rendu au Sénat avec mes collègues pour protester contre le mandat de masque tyrannique de Nancy Pelosi », a déclaré Greene en publiant une vidéo d’elle-même et d’autres législateurs marchant sans masque vers le Sénat.

POINTS DE CONTRLE COVID

Vendredi, Green a posté une autre vidéo d’elle-même à un « point de contrôle » dans les bâtiments du Capitole.

Il l’a montrée expliquant à deux membres du personnel portant des masques que s’ils passaient le point de contrôle du côté sénatorial du bâtiment, ils pouvaient retirer leurs masques.

Jeudi soir, sa collègue, la représentante Nancy Mace, a déclaré à Fox News que Pelosi était « totalement déraillé ».

«Elle est devenue complètement folle sur cette chose. Et je ne vois pas de pire incitation que de dire au peuple américain que si vous êtes vacciné, vous devez toujours porter un masque car les vaccinations fonctionnent-elles ou non ? » Mace a déclaré à la juge Jeanine Pirro sur Hannity.

« Ce sont certainement des signaux de vertu, et l’une des choses que j’ai apprises aujourd’hui, ce qui est vraiment effrayant, c’est que si vous êtes un citoyen des États-Unis et que vous voyagez au Mexique et que vous voulez rentrer chez vous après les vacances, notre pays, les États-Unis d’Amérique, exige que ses citoyens soient testés négatifs pour COVID-19.

« Alors, quand la gauche et Nancy Pelosi et le président Biden et Chuck Schumer parlent de la variante Delta et de la propagation du COVID, que pensez-vous qu’ils font le long de la frontière? » La masse a claqué.

«Ils autorisent les immigrants illégaux qui ont COVID, ils ne sont pas testés, ils ne se font pas vacciner. Et vous savez certainement que nous ne les obligeons pas à porter des masques lorsqu’ils traversent la frontière.

« C’est un programme qui n’est pas américain. »

MASQUE MANDAT CONTRE

Vendredi, le représentant Chip Roy a également déclaré à Fox News que le mandat de masque de Pelosi et les questions sur le statut de vaccination étaient une « ligne tracée dans le sable » pour lui et les autres républicains.

« Je ne dirai à personne si j’ai été vacciné ou non parce que ce ne sont pas leurs foutues affaires », a-t-il déclaré.

«Je suis aux côtés de mon personnel et je dis à mon personnel de faire ce qui est dans son intérêt et je le soutiendrai.

« Si Nancy Pelosi veut s’en prendre à mon personnel, elle devra passer par moi. »

Après un contrecoup sur l’ordre d’arrêter des membres du personnel et des visiteurs de la Maison qui refusaient de porter un masque, la police du Capitole a déclaré au New York Post qu’il n’y avait « aucune raison » de le faire.

Le mémo sur la commande, tweeté par la représentante Kat Cammack, avait déclaré: «Si un visiteur ou un membre du personnel ne porte pas de masque après une demande de le faire, le visiteur ou le personnel se verra refuser l’entrée dans les immeubles de bureaux ou Côté maison du Capitole des États-Unis.

« Toute personne qui ne se conforme pas ou ne quitte pas les lieux après avoir été invitée à le faire serait passible d’une arrestation pour entrée illégale. »

Le bureau de Pelosi a cependant riposté, notant qu’elle n’avait aucun contrôle sur la police du Capitole et que l’ordre d’arrestation ne venait pas du président.

« Le président de la Chambre ne contrôle pas la police du Capitole des États-Unis », a déclaré à Fox News le porte-parole de Pelosi, Drew Hammill.

« Nous n’étions pas au courant du mémo jusqu’à ce qu’il soit rapporté dans la presse. »

Le mandat d’arrêt ne s’applique qu’au côté Chambre du complexe, car le Sénat n’a pas réintroduit un mandat de masque.

Le maire de Washington DC, Muriel Bowser, a également ordonné à tous les résidents, quel que soit leur statut vaccinal, de porter un masque à l’intérieur dans les espaces publics, à partir de samedi.

Les cas dans la ville augmentent à mesure que la variante Delta se propage.