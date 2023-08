Nouvelle photo PDA – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Giandomenico D’Angelo/ipa-agen/Shutterstock

George Clooney et sa femme Amal sommes un couple chic ! Le couple a été aperçu dans des tenues fabuleuses mais décontractées à Venise, en Italie, le 29 août, avant le Festival international du film de Venise, qui commence le 30 août et se poursuivra jusqu’au 9 septembre. Alors qu’ils arrivaient pour monter sur un bateau , on pouvait voir le couple montrant un PDA et se tenant la main. Plus tard, George a gentiment aidé Amal à monter dans le bateau.

Le Ciel de minuit L’acteur a porté un polo bleu marine et un pantalon ample à fines rayures, associé à des mocassins en daim beiges et des lunettes de soleil aviateur réfléchissantes. Alors qu’Amal liait les bras à George, elle était plus fabuleuse que jamais dans une robe blanche à fleurs avec des accents bleu marine – complétant la tenue de son mari – avec des talons chaton à bride arrière et un sac tendance pour aller avec.

Leur apparition à Venise n’est pas une grande surprise, car George et Amal ont une maison romantique à environ 320 kilomètres de là, sur le lac de Côme. Plus récemment, le duo a été vu lors d’un rendez-vous en juillet dans un restaurant non loin de leur grande résidence italienne.

Le Onze d’Océan La star et l’avocat des droits de l’homme partent souvent en vacances en Europe avec leurs deux jumeaux de 6 ans, Alexandre et Ella. En juillet, la famille de quatre personnes a été aperçue en train de profiter d’une promenade en bateau sur le lac de Côme. Sans surprise, le couple a totalement défini le chic des vacances. Amal portait une robe d’été noire, tandis que George portait son look signature : un polo et un pantalon kaki.

Les nombreuses fois oscar Le gagnant est lié au lac de Côme depuis un certain temps. Il a acheté la Villa Oleandra à Laglio en 2002 pour 7 millions de dollars à la famille Heinz. La belle propriété dispose de 25 chambres, de courts de tennis, d’une piscine extérieure, d’un théâtre et d’autres commodités. La luxueuse villa où il a hébergé Barack Obama, Prince Harry, Meghan Markleet d’autres stars, vaudrait désormais 100 millions de dollars.

Venise sera toujours proche et chère au cœur de George et Amal. George et Amal se sont mariés en septembre 2014 au complexe Aman Canal Grande à Venise après s’être rencontrés seulement un an auparavant.