PM salue une étape importante alors que 5 millions de jab supplémentaires sont offerts à partir d’aujourd’hui

Le programme de vaccination Covid entre dans une nouvelle phase cette semaine. Boris Johnson a salué un nouveau «jalon» dans la course à la vaccination du pays, puisque plus de cinq millions et demi de personnes supplémentaires seront invitées à recevoir leurs vaccins à partir d’aujourd’hui. Le Premier ministre a déclaré qu’un million de personnes cliniquement extrêmement vulnérables, qui ont protégé, et 4,6 millions de plus de 70 ans en Angleterre se joindront à la campagne de lutte contre les coronavirus. Dix nouveaux sites de vaccination de masse ont ouvert ce matin. Le chef du NHS England, Sir Simon Stevens, a déclaré que le service de santé commencerait les vaccinations à l’hôpital 24 heures sur 24 dans les 10 jours – ce que les consultants en gestion payés pour accélérer le programme ont résisté. Les ministres sont de plus en plus optimistes quant à leur capacité d’atteindre leur objectif de vacciner les 15 millions de personnes les plus vulnérables avec au moins une dose d’ici le 15 février. Sont-ils sur la bonne voie? Consultez notre traqueur de vaccins et consultez la liste des priorités pour les jabs Covid.

Pendant ce temps, il est apparu que la réalisation de tests sur des régions entières était envisagée par les ministres pour aider à sortir le pays du verrouillage. Cela s’est produit lorsque le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, a déclaré que « au début du printemps, espérons-le en mars », certaines restrictions seraient levées « progressivement ». En tant que rédacteur politique Gordon Rayner rapports, des tests de masse effectués par des régions entières pourraient être utilisés pour déplacer rapidement les zones les plus infectées vers le bas.

Les alliés de Donald Trump « ont payé pour faire pression pour obtenir des pardons »

Un marché lucratif est apparu pour les grâces présidentielles et la clémence, les associés de Donald Trump étant prétendument payés pour faire du lobbying au nom des individus. Des milliers de dollars ont changé de mains, selon des documents déposés par des lobbyistes auprès du Congrès. Bien qu’il n’y ait aucune suggestion d’illégalité, les allégations seront embarrassantes pour M. Trump. Il est venu au milieu des spéculations qu’il cherche à obtenir pardon pour lui-même et les membres de sa famille. Alors que M. Trump quitte ses fonctions cette semaine, Tim Stanley fait valoir qu’il est rare qu’un président ait montré si peu d’évolution personnelle au pouvoir. Renseignez-vous sur les préparatifs de sécurité avant l’inauguration de mercredi.

Comment empêcher le stress de vous arriver le lundi bleu

Le lundi bleu – vantant le troisième lundi de janvier comme le jour le plus déprimant de l’année – était à l’origine un coup de pub pour vendre des vacances. Cette année, alors que la nation assiégée vit un troisième verrouillage et fait face à un barrage de tensions, peu de gens seraient en désaccord sur le fait qu’aujourd’hui se sent sombre. Un stress chronique soutenu peut avoir un effet profond sur le système immunitaire. Anna Maxted explore les meilleures façons de soutenir votre corps. Et cinq voix dominantes révèlent les meilleurs conseils en santé mentale qui leur ont été donnés.

En un coup d’œil: plus de titres sur les coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

Mort d’un pionnier et d’un tueur du rock | Phil Spector, le producteur de disques qui a changé le son de la musique pop dans les années 60 avec son « Wall of Sound » et a été reconnu coupable du meurtre d’une actrice hollywoodienne en 2003, est décédé à l’âge de 81 ans. Il avait été traité pour Covid-19, selon rapports. Lisez son Télégraphe nécrologie. Critique de musique Neil McCormick dit que la musique magistrale de Spector continuera longtemps après que son vil créateur soit dans l’histoire.

Partout dans le monde: le critique de Poutine s’envole dans une tempête

Le chef de l’opposition russe Alexei Navalny a été arrêté hier par les autorités dans un aéroport de Moscou après avoir pénétré dans le pays pour la première fois depuis qu’il avait été empoisonné avec un agent neurotoxique de qualité militaire et transporté par avion en Allemagne pour y être soigné. Lisez notre rapport du correspondant russe Nataliya Vasilyeva et voir plus de photos du monde du week-end.