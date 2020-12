Barcelone est une ville connue pour son architecture, sa culture et son secteur des affaires florissant.

Mais la ville a récemment révélé un côté plus sombre: des gens de tous horizons se retrouvent soudainement exposés à des difficultés et parfois à la faim.

La crise économique provoquée par la pandémie fait des ravages, en particulier parmi les classes moyennes. Près de la moitié des personnes qui demandent actuellement une aide sociale et financière sont appelées les «nouveaux pauvres». Ce sont des gens qui, pour la première fois, sont en situation de vulnérabilité. Nous avons rencontré une de ces familles qui a tout perdu.

Antonio et Cristina ont trois enfants. COVID-19 a détruit leur petit bar à tapas, leurs revenus. Incapables de payer les factures, ils ont également perdu leur appartement. Pour manger, la famille a dû demander de l’aide. L’association ‘Du voisin au voisin’ récupère la nourriture des magasins locaux et la donne aux personnes dans le besoin. Pour Antonio, c’était une première. Il nous a dit ce que ça faisait:

«Je ne me suis jamais imaginé dans cette position.

«Sinon, pourquoi aurais-je eu trois enfants?

«J’allais bien.

«Ma vie a pris une tournure pour le pire.

« Honnêtement, aller demander de la nourriture au début vous donne honte. »

En septembre, lorsque la famille a perdu son logement, le conseil municipal leur a offert un confortable appartement touristique comme abri temporaire. Ils sont autorisés à y rester jusqu’à l’été.

L’épouse de Toni, Cristina, est de Roumanie. Elle pense qu’il y a beaucoup de «nouveaux pauvres» en Espagne. Elle partage également l’embarras d’Antonio d’utiliser des organismes de bienfaisance pour survivre, mais ne voit pas d’autre option:

«C’est très difficile de se voir là-bas, mais c’est quelque chose que vous devez faire, vous devez manger, il n’y a pas d’autre option.

«Grâce à ces associations, grâce au fait qu’elles existent, nous obtenons de l’aide.

« Sans un tel soutien, vous auriez à regarder dans les poubelles ou à voler. »

Antonio et sa famille ne se sont jamais considérés comme riches, mais ils ont toujours réussi à joindre les deux bouts. Mais maintenant, avec les 400 euros qu’ils reçoivent mensuellement de la sécurité sociale, et Antonio incapable de réclamer des allocations de chômage, même acheter des glaces pour leurs enfants est impossible.

Lors de la marche quotidienne pour aller chercher leurs enfants à l’école, il y a un rappel constant de la situation sombre de la famille. L’ancien bar à tapas d’Antonio se trouve à seulement quelques pas. Ses souvenirs d’avoir à vendre l’endroit sont toujours douloureux:

«J’ai fait mien cet endroit, à mon goût, comment cela pourrait-il ne pas faire de mal?

«C’est quelque chose que vous créez, quelque chose que vous créez vous-même et cela a mal tourné.

« Ça fait mal. »

Organismes de bienfaisance aidant les affamés

Oxfam estime que le COVID-19 pourrait augmenter le nombre de personnes vivant dans la pauvreté en Espagne d’environ 1,1 million. Mais pourquoi l’Espagne est-elle si durement touchée? Rafael Martínez Buñuel, le président de l’association «Du voisin au voisin» nous a donné quelques réponses:

«D’une manière ou d’une autre, nous avons ignoré l’importance de« l’économie informelle ».

«Nous comprenons maintenant que beaucoup de gens travaillaient dans« l’économie informelle », qui n’existe plus aujourd’hui.

« Comme c’est une économie invisible, c’est une pauvreté ou une richesse invisible. »

Avant la pandémie, son association livrait 2,5 tonnes de nourriture par mois, desservant environ 130 à 140 personnes. Au cours des 8 derniers mois, leurs livraisons ont augmenté à plus de 100 tonnes.

Une nouvelle pauvreté causée par la pandémie frappe des pays partout en Europe. L’Autriche ne fait pas exception. Vienne, la capitale est connue pour sa richesse et son bien-être. Mais tout comme Barcelone, cette ville a une face cachée. Presque à l’improviste, certaines personnes se sont retrouvées sans travail et exposées à des épreuves, notamment la faim. La nourriture stockée dans les rayons des ONG à but non lucratif disparaît rapidement.

Le coronavirus a brisé des vies dans le sixième pays le plus riche de l’Union européenne. Beaucoup de ceux qui se trouvaient autrefois dans une situation confortable se sont maintenant retrouvés dans la rue.

L’une de ces personnes est Regina. C’est une ressortissante allemande qui a travaillé dans des hôtels de toute l’Europe, cuisinant, nettoyant, aidant et servant. Jusqu’à l’été, elle était en Espagne. Mais lorsqu’elle a reçu une offre d’emploi d’hiver en Autriche, elle a accepté. Quand elle est arrivée, son travail n’était plus. Regina raconte à Euronews ce qui s’est passé avant qu’elle et ses deux chiens soient sauvés par un refuge pour sans-abri.

Elle a d’abord loué une chambre bon marché dans une pension et y est restée quatre semaines. Mais son argent s’est rapidement épuisé et elle et ses chiens ont commencé à avoir faim. C’est alors qu’elle est allée au refuge pour sans-abri. Elle n’est peut-être pas dans la rue, mais elle n’a toujours pas trouvé de solution à long terme:

«Je n’ai jamais été dans une situation comme celle-ci.

«Vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas revenir en arrière.

« Je suis un peu nerveux parce que je suis malade d’inquiétude: que va-t-il m’arriver? »

Partager un repas chaud avec les sans-abri est une nouvelle expérience pour Regina. Elle a demandé des allocations de chômage, mais l’administration autrichienne s’est rendu compte qu’il lui manquait 127 jours de travail pour y avoir droit. Il est difficile pour le système de comprendre et de compter ses jours travaillés à l’étranger.

Pandémie induite « Nouvelle pauvreté»A également été dur pour les parents seuls, les travailleurs autonomes, les propriétaires de petites entreprises et les travailleurs saisonniers, la liste est longue.

Tanja Wehsely, la directrice de l’ONG, Volkshilfe Wien, nous a décrit la situation:

«La crise corona est comme une loupe montrant les fines fractures de la société.

« Nous avons environ 70 pour cent de personnes supplémentaires qui viennent nous voir pour demander une aide urgente, des colis alimentaires. »

_L’industrie du tourisme _

Le tourisme représente plus de 7% du PIB de l’Autriche et c’est généralement une industrie qui manque de personnel. Mais le COVID-19 a également mis les directeurs d’hôtels dans une situation difficile. Le verrouillage a contraint la plupart des hôtels à fermer.

Regina est allée en personne remettre son 48e formulaire de demande d’emploi à Michaela Reitterer, présidente de l’Association des hôtels autrichiens. Reitterer a expliqué que la crise du COVID-19 s’est transformée en tragédie pour l’industrie touristique du pays lorsque l’Allemagne a émis son avertissement aux voyageurs. Elle dit que ses collègues hésitent à embaucher parce qu’ils ne savent pas ce que l’avenir leur réserve.

La bonne nouvelle pour Regina est que Reitterer a promis de l’aider à trouver un emploi en Autriche.

L’Union européenne aide les plus vulnérables dans cette pandémie. 13,5 milliards d’euros du Fonds de la politique de cohésion ont déjà été accordés à ceux qui en ont besoin. Plus d’argent est également prévu. Partout, des citoyens aux associations en passant par les gouvernements, les Européens montrent qu’ils peuvent lutter contre cette crise.