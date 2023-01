Nouvelle norme sans fil Qi2 annoncée avec des chargeurs magnétiques à l’esprit

Le Wireless Power Consortium (WPC) a annoncé aujourd’hui une nouvelle norme de charge sans fil Qi2. Développé par Apple et d’autres membres de l’organisation, il devrait permettre au chargeur sans fil de devenir plus rapide et plus efficace.

La norme Qi2 (prononcé chee-two) est destinée à remplacer le Qi actuel. La principale différence est que le nouveau est développé avec un nouveau profil de puissance magnétique, permettant aux appareils de s’aligner parfaitement sur le chargeur, offrant des taux de charge améliorés et des pertes réduites.

Paul Struhsaker, directeur exécutif du WPC, a déclaré que les consommateurs s’inquiétaient des appareils certifiés Qi0 et de ceux qui fonctionnent avec la technologie Qi, mais qui n’ont pas de certificat du Consortium. La nouvelle norme devrait éliminer ces problèmes, et Qi2 sera la norme mondiale, assurant l’interopérabilité.

Actuellement, des entreprises populaires comme Samsung ou Google sont membres du WPC et utilisent la technologie Qi pour le chargement sans fil sur leurs smartphones, montres intelligentes et accessoires audio, mais ne sont pas certifiées Qi car elles ont une implémentation moins que standard de la technologie.

Le passage à Qi2 avec des aimants vous permettra d’acheter moins de chargeurs et de câbles, ce qui est un pas de durabilité dans la bonne direction, selon Struhsaker. Les premiers téléphones portables et chargeurs certifiés Qi2 arriveront à la fin de cette année.

Source