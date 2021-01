Alors que le monde est aux prises avec la pandémie au milieu de l’origine de souches plus récentes et potentiellement mortelles, le PDG de BioNTech, Ugur Sahin, a déclaré que le virus mortel allait rester avec nous pour la prochaine décennie au moins. Lors d’une conférence de presse virtuelle cette semaine, Sahin a parlé de l’éventuelle échéance du virus lorsqu’on lui a demandé quand la vie pourrait revenir à la normale.

« Nous avons besoin d’une nouvelle définition de la normale. Le virus restera avec nous pendant les 10 prochaines années », a-t-il déclaré à mediapersons.

Le vaccin de BioNTech, développé avec le géant pharmaceutique américain Pfizer, a été autorisé dans plus de 45 pays, dont la Grande-Bretagne et les États-Unis. Sahin a également déclaré que le vaccin pouvait être ajusté pour la nouvelle variante britannique dans environ six semaines.

« En principe, la beauté de la technologie des messagers est que nous pouvons directement commencer à concevoir un vaccin qui imite complètement cette nouvelle mutation. Nous pourrions être en mesure de fournir un nouveau vaccin techniquement en six semaines », a-t-il déclaré dans les médias. .

Sahin a déclaré qu’il était convaincu que la nouvelle variante du Covid-19 au Royaume-Uni n’aurait pas d’incidence sur l’efficacité du vaccin. La nouvelle souche de Covid cause des inquiétudes dans le monde entier, y compris en Inde, et il reste à voir quel effet cela pourrait avoir.

Après la découverte d’une deuxième nouvelle variante du roman coronavirus en Grande-Bretagne, le Royaume-Uni a signalé le plus grand nombre de Covid-19 décès cette semaine, depuis fin avril.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré que la deuxième nouvelle variante aurait été liée à des voyageurs d’Afrique du Sud et que deux cas ont été signalés jusqu’à présent. « Cette nouvelle variante est très préoccupante car elle est encore plus transmissible et elle semble avoir muté plus loin que la nouvelle variante qui a été découverte au Royaume-Uni », a-t-il déclaré cette semaine.

Le 19 décembre, le Premier ministre Boris Johnson a annoncé la découverte d’un premier mutant Covid-19 souche qui serait environ 70% plus transmissible. En conséquence, Johnson a imposé des restrictions de niveau quatre à Londres et dans d’autres parties de l’Angleterre.