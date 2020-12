La dernière version 10.1 de Gboard apporte un nouveau look aux utilisateurs qui sont inscrits à la version bêta de l’application. Comme 9to5Google rapports, la nouvelle version de Gboard a commencé un déploiement plus petit et plus contrôlé de la mise à jour en septembre.









Source: 9to5Google

La mise à jour apporte des modifications mineures à l’apparence du clavier, y compris un changement de police plus proche de Google Sans, de sorte qu’il correspondrait plus étroitement à l’interface utilisateur des Pixels. Cette police rend les lettres du clavier un peu plus rondes qu’auparavant. Il y a aussi un léger changement dans la barre supérieure du clavier lorsqu’il est réglé sur le thème sombre, et le thème clair a des lettres plus sombres qui aident à un meilleur contraste.

Encore une fois, le changement n’est pas très radical, mais il montre les efforts de Google pour resserrer les éléments de conception et l’apparence de Gboard pour qu’ils correspondent plus étroitement à ses pixels. Si, pour une raison quelconque, vous n’aimez pas la nouvelle découverte, vous pouvez toujours la restaurer à l’ancienne. Inscrivez-vous à la version bêta et téléchargez la mise à jour sur le Play Store ici.

