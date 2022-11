Nouvelle mesure du bilan climatique : les catastrophes sont désormais courantes aux États-Unis

WASHINGTON – Le bilan croissant du changement climatique aux États-Unis a été mesuré en vies perdues, en bâtiments détruits et en dollars dépensés pour la récupération. Mais un rapport publié mercredi utilise une mesure différente : quelles parties du pays ont subi le plus grand nombre de catastrophes déclarées par le gouvernement fédéral ?

Cette désignation est réservée aux catastrophes si graves qu’elles dépassent la capacité des autorités nationales et locales à réagir. Le rapport constate que des catastrophes comme celles-ci sont devenues d’une fréquence alarmante.

De 2011 à la fin de l’année dernière, 90 % des comtés américains ont connu une inondation, un ouragan, un incendie de forêt ou une autre calamité suffisamment grave pour recevoir une déclaration de catastrophe fédérale, selon le rapport, et plus de 700 comtés ont subi au moins cinq catastrophes de ce type. . Au cours de cette même période, 29 États ont eu, en moyenne, au moins une catastrophe déclarée par le gouvernement fédéral par an quelque part à l’intérieur de leurs frontières. Cinq États ont connu au moins 20 catastrophes depuis 2011.

Les chiffres excluent les déclarations de catastrophe liées à la pandémie de coronavirus.

“Le changement climatique est là”, a déclaré Amy Chester, directrice générale de Rebuild by Design, une organisation à but non lucratif qui aide les communautés à se remettre des catastrophes et qui a préparé le rapport. “Chaque contribuable paie pour le changement climatique.”