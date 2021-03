Les microplastiques, qui sont créés lorsque de plus gros morceaux de déchets plastiques se brisent au fil du temps, se retrouvent de plus en plus dans l’air, la nourriture, l’eau potable et même la glace arctique. Les scientifiques craignent de plus en plus qu’ils ne posent un risque pour la santé humaine et la vie marine, bien qu’il n’y ait pas encore de consensus sur la question.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy