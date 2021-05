Nouvelle loi électorale en Floride raciste, inconstitutionnelle, poursuites judiciaires

La nouvelle loi électorale controversée de Floride est discriminatoire à l’égard des Noirs / et d’autres communautés marginalisées et les empêchera, ainsi que les personnes âgées, les personnes handicapées et les résidents à faible revenu, de voter, selon une nouvelle action en justice déposée devant le tribunal fédéral de Tallahassee.

La poursuite est la dernière de plusieurs intentées contre la secrétaire d’État Laurel Lee et en tant que recours collectif contre les 67 superviseurs électoraux du comté pour contester la constitutionnalité de la loi, qui a pris effet immédiatement après la signature du gouverneur Ron DeSantis le 6 mai.

Comme les autres, la poursuite demande au tribunal de bloquer la mise en œuvre de la loi, affirmant qu’elle «crée des obstacles majeurs au vote par correspondance, restreint l’accès aux boîtes de dépôt et criminalise les activités de réchauffement des lignes telles que la fourniture d’eau aux électeurs».

«C’est un projet de loi anti-démocratie qui rend plus difficile le vote par correspondance, criminalise les activités de réchauffement des lignes… viole le droit à la liberté d’expression… refuse des aménagements raisonnables pour les personnes handicapées», a déclaré Judith Browne Dianis, directrice exécutive du bureau national du projet d’avancement. , lors d’une conférence de presse Zoom mardi.

Le procès « allègue explicitement la discrimination raciale »

La plainte a été déposée par le bureau national de Advancement Project, Demos et LatinoJustice PRLDEF au nom de Florida Rising, Faith in Florida, Equal Ground Education Fund, UnidosUS, la Fédération hispanique et Poder Latinx.

Dianis a déclaré qu’elle était fière de se tenir aux côtés de ses partenaires « pour contrecarrer la mise en œuvre de cette loi raciste, antidémocratique et injuste. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés lorsque l’État se penche sur Jim Crow 2.0 ».

Contrairement aux autres poursuites, «la nôtre est la seule qui allègue explicitement la discrimination raciale», a déclaré Jorge Vasquez, directeur du pouvoir et de la démocratie pour le bureau national du projet d’avancement.

DeSantis et d’autres dirigeants républicains ont défendu la loi contre les critiques des démocrates, des groupes électoraux et des superviseurs électoraux de tous les partis, afin de protéger davantage le système électoral de l’État.

«La Floride a agi cette session législative pour accroître la transparence et renforcer la sécurité de nos élections», a déclaré DeSantis lors de la signature du projet de loi. «Les Floridiens peuvent être assurés que notre État restera un chef de file en matière d’intégrité des bulletins de vote. Les élections devraient être libres et équitables, et ces changements garantiront que cela continue d’être le cas dans l’État du Soleil.

Christina Pushaw, attachée de presse de DeSantis, a déclaré que le procès « déforme grossièrement la législation réelle que le gouverneur a signée pour sauvegarder l’intégrité des élections ».

Le procès prétend que la nouvelle loi viole la loi sur les droits de vote et fait partie d’une longue histoire d’exigences de vote discriminatoires en Floride remontant à 100 ans. Il cite les projets de loi de 2011 qui ciblaient le vote anticipé et l’enregistrement par des tiers et une loi de 2019 exigeant que les criminels de retour cherchant à restaurer leurs droits de vote paient d’abord toutes leurs amendes et frais.

La nouvelle loi «abroge illégalement le droit des électeurs à l’assistance aux électeurs dans les bureaux de vote», sape le travail des groupes de défense des électeurs tiers et affecte de manière disproportionnée les communautés noires et hispaniques, selon le procès.

Law une réponse à la mobilisation des électeurs noirs et latinos, selon un avocat

La loi a été adoptée dans un contexte de participation électorale sans précédent et d’utilisation de bulletins de vote par correspondance, malgré la pandémie, et semble cibler spécifiquement les mécanismes qui ont augmenté l’inscription des électeurs et la participation des électeurs noirs et latinos, a déclaré Stuart Naifeh, avocat principal de DEMOS. .

La loi « ne peut être considérée que comme une réponse à la mobilisation des électeurs noirs et latinos », a déclaré Naifeh, ajoutant que l’État devrait être contraint de se soumettre à un examen du ministère de la Justice pour prouver que la nouvelle loi ne restreindra pas l’accès des électeurs.

Un record de 1,38 million d’électeurs noirs et 1,8 million d’électeurs latinos ont participé aux élections générales de 2020 en Floride, selon le procès.

<< Les diverses composantes du SB 90 sont liées car elles visent ces pratiques de vote, notamment l'utilisation sans précédent de bulletins de vote par correspondance, l'utilisation sans précédent de boîtes de dépôt sécurisées et d'importants efforts organisés pour soutenir les électeurs qui rencontrent de longues files d'attente ou d'autres obstacles au vote en personne, "le costume prétend.

En particulier, ils se sont opposés à l’obligation faite par des groupes tiers d’émettre un avertissement selon lequel les inscriptions électorales pourraient ne pas être traitées à temps pour être valides. Le procès a déclaré que cette exigence viole les droits de liberté d’expression de ces organisations.

La loi est une version similaire mais édulcorée des lois adoptées dans d’autres États rouges du champ de bataille. Il ajoute de nouvelles exigences d’identification pour obtenir les bulletins de vote par correspondance, interdit l’envoi massif de bulletins de vote, interdit la «récolte des bulletins de vote» ou la collecte d’un grand nombre de bulletins de vote au nom des électeurs, réduit considérablement les heures d’ouverture des urnes et interdit les subventions privées. et des contributions pour aider les superviseurs électoraux des comtés à organiser les élections.

Il n’interdit pas spécifiquement aux gens d’offrir de la nourriture et de l’eau aux électeurs qui font la queue aux urnes, comme l’ont fait d’autres États. Cependant, il impose des sanctions pénales et des amendes à quiconque «se livre à une activité avec l’intention ou l’effet d’influencer un électeur», ce qui interdit effectivement de distribuer de la nourriture et de l’eau, selon le procès.

L’interdiction de réchauffement des lignes affecte de manière disproportionnée les communautés noires et latino-américaines, a déclaré Mone Holder, directeur principal du plaidoyer et des programmes chez Florida Rising.

En outre, Naifeh a déclaré que l’Assemblée législative n’a offert aucune raison valable ou intérêt légitime de l’État pour les nouvelles exigences et restrictions. Au contraire, le gouverneur et les législateurs républicains qui ont poussé ces nouvelles restrictions ont félicité le secrétaire d’État et les superviseurs locaux des élections pour une administration quasi parfaite de l’élection de 2020 qui n’avait aucune preuve de fraude.

« Nous demandons simplement au tribunal d’empêcher l’État de mettre en œuvre des pratiques … qui sont totalement injustifiées par un quelconque besoin », a déclaré Naifeh.

Jeffrey Schweers est un journaliste du bureau de la capitale pour USA TODAY NETWORK-Florida. Contactez Schweers à jschweers@gannett.com et suivez-le sur Twitter @jeffschweers.