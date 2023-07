Nouvelle ligne d’intimidation alors que Whitney de Love Island « mène l’attaque » sur Abi

Les accusations d’intimidation des fans de LOVE Island dans la villa continuent de retentir après une dispute sur le dernier dumping.

Les téléspectateurs pensent que les Islanders se liguent contre Abi suite à ses commentaires selon lesquels Kady et Ouzy sont plus compatibles que Mitch et Ella.

Whitney, qui a été chargée de sauver l’un ou l’autre couple de l’expulsion, a pataugé dans la rangée et a déclaré qu’Abi était « amère » après que Mitch l’ait abandonnée pour Ella B.

Mais les gens qui regardaient à la maison ont adopté un point de vue différent et ont accusé Whitney, Mitch et Ella de s’être ligués contre Abi.

L’un d’eux a tweeté: « Whitney est une intimidation discrète d’Abi et je ne suis pas là pour ça. »

Un autre a écrit sur Twitter: « Mitch parle littéralement de charabia absolu, et Whitney intimide maintenant Abi! »

Et un troisième a dit: « Désolé mais Whitney a donné des vibrations d’intimidation ce soir »

Cependant, d’autres ont dit que Whitney disait « la vérité ».

Un autre a partagé: « Whitney n’est pas un problème, elle dit juste la vérité ce que tout le monde pense mais personne d’autre ne le dira. »

Et un autre écrit : « Pourquoi tout le monde déteste Whitney ? Qu’est-ce qu’elle a dit pour que vous pensiez qu’elle a été élue préférée, cela lui est monté à la tête ? J’ai dû regarder un épisode différent, je n’ai vu que Whitney être véridique comme d’habitude. Certaines personnes n’aiment pas la vérité et ça se voit.

Ab et Scott se sont affrontés avec Ella et Mitchel – ce qui s’est terminé par la chute d’Abi en larmes.

Mitchel a dit à Abi qu’elle était « obsédée » par lui – et plus tard, Whitney l’a attrapée pour une conversation pour lui expliquer que ce qu’elle avait dit à Ella la faisait passer pour « amère » – et lui a dit que c’était un « fait ».

Abi n’a pas été impressionné et a dit que c’était « son opinion » et non « la vérité », mais Whitney n’était pas d’accord.

Tout est devenu trop pour Abi et elle est partie en larmes.

