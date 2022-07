JOHANNESBURG – Les dirigeants russes, français et américains sillonnent l’Afrique pour gagner le soutien de leurs positions sur la guerre en Ukraine, menant ce que certains disent être la compétition d’influence la plus intense sur le continent depuis la guerre froide.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et le président français Emmanuel Macron se rendent chacun dans plusieurs pays africains cette semaine. Samantha Power, directrice de l’Agence américaine pour le développement international, s’est rendue la semaine dernière au Kenya et en Somalie. L’ambassadrice américaine à l’ONU, Linda Thomas-Greenfield, se rendra la semaine prochaine au Ghana et en Ouganda.