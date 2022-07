JOHANNESBOURG –

Les dirigeants russes, français et américains sillonnent l’Afrique pour gagner le soutien de leurs positions sur la guerre en Ukraine, menant ce que certains disent être la compétition d’influence la plus intense sur le continent depuis la guerre froide.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et le président français Emmanuel Macron se rendent chacun dans plusieurs pays africains cette semaine. Samantha Power, directrice de l’Agence américaine pour le développement international, s’est rendue la semaine dernière au Kenya et en Somalie. L’ambassadrice américaine à l’ONU, Linda Thomas-Greenfield, se rendra la semaine prochaine au Ghana et en Ouganda.

« C’est comme si une nouvelle guerre froide se jouait en Afrique, où les parties rivales tentent de gagner en influence », a déclaré William Gumede, directeur de Democracy Works, une fondation promouvant la bonne gouvernance.

Lavrov, lors de ses voyages à travers le continent frappé par la sécheresse et la faim, a cherché à dépeindre l’Occident comme le méchant, le blâmant pour la hausse des prix des denrées alimentaires, tandis que les dirigeants occidentaux ont accusé le Kremlin d’utiliser cyniquement la nourriture comme une arme et de mener une guerre de conquête à l’impériale – des mots calculés pour plaire aux auditeurs de l’Afrique post-coloniale.

Sous le président Vladimir Poutine, la Russie s’efforce depuis plusieurs années de gagner du soutien en Afrique, revigorant des amitiés qui remontent à un demi-siècle, lorsque l’Union soviétique soutenait de nombreux mouvements africains luttant pour mettre fin à la domination coloniale.

“Maintenant, cette campagne est passée à la vitesse supérieure”, a déclaré Gumede.

L’influence de Moscou en Afrique s’est manifestée en mars lors du vote de l’ONU condamnant l’invasion russe de l’Ukraine. Alors que 28 nations africaines ont voté en faveur de la résolution, une minorité significative de pays du continent – 25 – ont voté pour s’abstenir ou n’ont pas voté du tout.

Le chef de la diplomatie russe s’est rendu cette semaine en Égypte, au Congo, en Ouganda et en Éthiopie, promettant leur amitié et accusant les États-Unis et les pays européens de faire grimper les prix des denrées alimentaires en poursuivant des politiques environnementales « irresponsables ». Il les a également accusés d’avoir accumulé de la nourriture pendant la pandémie de COVID-19.

“La situation en Ukraine a en outre affecté négativement les marchés alimentaires, mais pas à cause de l’opération spéciale russe, mais plutôt à cause de la réaction absolument inadéquate de l’Occident, qui a annoncé des sanctions”, a déclaré Lavrov à Addis-Abeba, la capitale éthiopienne.

Lavrov a été chaleureusement accueilli en Ouganda par le président Yoweri Museveni, qui pendant des années a été un allié des États-Unis mais a refusé de critiquer la Russie à propos de l’invasion. Museveni a même suggéré au début de la guerre que les actions de Poutine pourraient être compréhensibles parce que l’Ukraine se trouve dans la sphère d’influence de la Russie.

Lavrov a exprimé son soutien à la réforme du Conseil de sécurité de l’ONU pour donner aux pays africains des sièges permanents et une plus grande influence.

Apparaissant avec Lavrov, le dirigeant ougandais a évoqué avec tendresse les anciens liens avec la Russie, demandant comment il pourrait rejeter Moscou alors qu’il entretient de bonnes relations avec les pays qui ont participé à l’esclavage.

Museveni, un leader d’opinion sur le continent qui détient le pouvoir depuis trois décennies, est un choix évident pour la Russie en tant que personne avec qui renforcer les liens, a déclaré l’analyste politique ougandais Asuman Bisiika.

“L’Ouganda est le centre de gravité de l’Afrique de l’Est”, a déclaré Bisiika.

Museveni, 77 ans, porte strictement un masque en public depuis l’épidémie de COVID-19. Mais il n’en portait pas lorsqu’il a salué Lavrov devant des photographes, voulant apparemment montrer de la chaleur au Russe. Museveni avait remis un masque lors de sa prochaine apparition publique un jour plus tard.

La Russie courtise également l’opinion publique africaine à travers sa chaîne de télévision d’État, RT, anciennement connue sous le nom de Russia Today. RT a annoncé l’ouverture d’un nouveau bureau à Johannesburg.

RT a été brusquement retirée de la plus grande plate-forme de télévision payante d’Afrique, Multichoice, basée à Johannesburg, en mars après que l’Union européenne et la Grande-Bretagne ont imposé des sanctions contre la Russie. Il n’est pas clair si la création du nouveau bureau permettra à RT de reprendre ses émissions vers l’Afrique via Multichoice, qui revendique près de 22 millions d’abonnés sur le continent.

« Pour la Russie, c’est la bataille pour se faire entendre en Afrique. Ce n’est pas important pour l’effort de guerre proprement dit, mais pour leur influence politique à long terme”, a déclaré Anton Harber, professeur de journalisme à l’Université du Witwatersrand en Afrique du Sud. “Ils y voient un terrain fertile pour cultiver leur influence et, bien sûr, bien sûr, les votes à l’ONU sont importants.”

Lors de sa tournée en Afrique, le Français Macron a accusé le Kremlin d’utiliser des chaînes de télévision comme RT pour diffuser de la propagande en faveur de la guerre. Et il a accusé le Kremlin de faire chanter le monde en contrecarrant l’exportation de céréales d’Ukraine.

“Ils font du chantage parce que ce sont eux qui ont bloqué les céréales en Ukraine. Ce sont eux qui réglementent leurs céréales”, a-t-il déclaré au Bénin. Son itinéraire comprenait également le Cameroun et la Guinée-Bissau.

Macron a appelé les Africains à se ranger du côté de la Russie.

« Je vous le dis ici en Afrique, un continent qui a souffert de l’impérialisme colonial : la Russie est l’une des dernières puissances coloniales, impériales. Elle décide d’envahir un pays voisin pour défendre ses intérêts », a-t-il déclaré. “C’est la réalité.”

Power, le plus haut responsable de l’US AID, était en Afrique de l’Est pour promettre une aide pour aider la région à lutter contre la faim au milieu d’une sécheresse dévastatrice de plusieurs années. Elle ne s’est pas retenue de critiquer la Russie.

“En bloquant les exportations de céréales de l’Ukraine et en restreignant le commerce des engrais de la Russie, les actions de Poutine ont eu pour conséquence d’infliger des souffrances au peuple du Kenya et à d’autres pays à travers le monde”, a déclaré Power à Nairobi. Kenya afin de profiter de sa propre situation.

Le journaliste AP Rodney Muhumuza à Kampala, en Ouganda, a contribué.