Nouvelle fuite découverte sur les pipelines Nord Stream

Il y a deux brèches dans la zone économique suédoise et deux autres dans la zone danoise, selon les garde-côtes suédois

Les garde-côtes suédois ont déclaré avoir découvert une quatrième fuite sur les gazoducs Nord Stream, qui ont été endommagés plus tôt cette semaine lors d’un prétendu acte de sabotage.

Au départ, on pensait que les pipelines au fond de la mer Baltique avaient été endommagés à trois endroits, deux lignes de Nord Stream 1 et Nord Stream 2 étant touchées.

Mais la porte-parole des garde-côtes suédois, Jenny Larsson, a déclaré jeudi au journal Svenska Dagbladet qu’il y avait en fait quatre fuites dans l’infrastructure sous-marine. “Deux de ces quatre se trouvent dans la zone économique exclusive de la Suède”, Larsson a déclaré, ajoutant que les deux autres se trouvaient dans la zone exclusive danoise.

Les autorités danoises ont découvert lundi des fuites sur les pipelines, construits pour acheminer le gaz naturel russe vers l’UE, après que l’opérateur a signalé une perte de pression sur Nord Stream 1 et Nord Stream 2.

Les autorités danoises et suédoises ont déclaré plus tard qu’il y avait eu une série d’explosions sous-marines près de l’île de Bornholm. Cela a conduit la Russie, les États-Unis et la Suède à suggérer que les fuites pourraient être le résultat d’un acte délibéré.

L’UE a qualifié l’incident “action de sabotage” et averti que “Toute perturbation délibérée des infrastructures énergétiques européennes actives est inacceptable et conduira à la réponse la plus forte possible.”

Les pipelines sont au cœur du bras de fer énergétique entre Moscou et Bruxelles depuis le début du conflit en Ukraine.

Nord Stream 2 a été achevé en septembre 2021, mais n’est jamais entré en exploitation commerciale car l’Allemagne a interrompu sa certification indéfiniment, tandis que l’approvisionnement en gaz via Nord Stream 1 a été réduit par la Russie fin août en raison de ce qu’elle a qualifié de difficultés techniques résultant des sanctions occidentales.

Les canalisations étaient encore remplies de gaz sous pression au moment des explosions et continueront de fuir dans la mer Baltique jusqu’à la fin de la semaine, selon les autorités danoises.