Nouvelle fonctionnalité Instagram : “Mode silencieux”

Instagram a annoncé jeudi une nouvelle fonctionnalité appelée “mode silencieux”, qui vise à aider les utilisateurs à se concentrer et à établir des limites avec leurs amis et leurs abonnés.

Lorsque l’option est activée, toutes les notifications seront mises en pause et le statut d’activité du profil passera à “En mode silencieux”. Si quelqu’un envoie un message direct pendant ce temps, Instagram enverra automatiquement une réponse automatique informant l’expéditeur que “le mode silencieux ” est activé.

Bien que la fonctionnalité s’applique à tous les utilisateurs, Instagram semble se concentrer sur les adolescents. Instagram le présente comme un outil pour aider à étudier et inciter les adolescents à activer la fonctionnalité “lorsqu’ils passent un certain temps sur Instagram tard dans la nuit”.

L’outil sera déployé auprès des utilisateurs aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, et prévoit de l’ajouter à d’autres pays à l’avenir.

L’outil est le dernier exemple d’Instagram offrant aux utilisateurs plus de moyens de gérer leur utilisation, après des années d’examen minutieux du temps que les gens – et en particulier les adolescents – passent sur diverses applications de médias sociaux, et les dommages que cela peut causer à leur santé mentale. .

“Ces mises à jour font partie de notre travail continu pour garantir que les gens aient des expériences qui fonctionnent pour eux et qu’ils aient plus de contrôle sur le temps qu’ils passent en ligne et les types de contenu qu’ils voient”, a déclaré la société dans un article de blog.

Dans le cadre de cet effort, la plate-forme introduit également des fonctionnalités pour donner aux utilisateurs plus de contrôle sur ce qui apparaît dans leur flux Explore. Par exemple, il est désormais possible de marquer le contenu avec une étiquette “Pas intéressé” pour empêcher qu’un contenu similaire ne s’affiche à l’avenir. Instagram introduit également une option pour empêcher les mots ou les listes de mots, les emojis ou les hashtags, tels que #fitness ou #recipes, d’être recommandés dans le flux Explore.

Instagram met également à jour ses outils de supervision parentale. Lorsqu’un adolescent met à jour un paramètre, les parents peuvent recevoir une notification afin qu’ils puissent parler à leur adolescent du changement. Les parents pourront également voir les comptes bloqués par leur adolescent.

Lors d’une série d’audiences au Congrès en 2021, les dirigeants d’Instagram, Facebook, TikTok et Snapchat ont été confrontés à des questions difficiles de la part des législateurs sur la manière dont leurs plates-formes peuvent conduire les jeunes utilisateurs à des contenus préjudiciables, nuire à la santé mentale et à l’image corporelle (en particulier chez les adolescentes), et manquait de contrôles parentaux et de garanties suffisants pour protéger les adolescents.

Les sociétés de médias sociaux se sont engagées à apporter des changements, et Instagram en particulier en a fait beaucoup. Il a depuis introduit un centre éducatif pour les parents avec des ressources, des conseils et des articles d’experts sur la sécurité des utilisateurs, et a déployé un outil qui permet aux tuteurs de voir combien de temps leurs enfants passent sur Instagram et de fixer des limites de temps.

Une autre fonctionnalité d’Instagram encourageait les utilisateurs à faire une pause dans l’application, par exemple en leur suggérant de respirer profondément, d’écrire quelque chose, de consulter une liste de tâches ou d’écouter une chanson, après un laps de temps prédéterminé. La société a également déclaré qu’elle adoptait une “approche plus stricte” du contenu qu’elle recommande aux adolescents et les pousse activement vers différents sujets, tels que l’architecture et les destinations de voyage, s’ils s’attardent sur n’importe quel type de contenu depuis trop longtemps.