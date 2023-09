Nouvelle fonctionnalité d’IA disponible sur les appareils Echo alimentés par Amazon Alexa | Actualités technologiques

Nouvel Echo Show 8 avec système de haut-parleurs amélioré (Crédit image : Anuj Bhatia/The Indian Express)

Amazon a annoncé mercredi ses appareils Echo et Fire TV de nouvelle génération dotés de nouvelles fonctionnalités et capacités. De plus, la société a confirmé qu’Alexa sera bientôt alimentée par un nouveau modèle d’IA générative alimenté par LLM qui ajoute des fonctionnalités supplémentaires de type ChatGPT à Alexa.

Ce qui le rend encore plus spécial est le fait que les nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA seront disponibles même pour les anciens appareils Echo, y compris le tout premier appareil alimenté par Alexa, l’Echo Plus. Voici toutes les principales fonctionnalités d’IA disponibles sur un appareil alimenté par Alexa près de chez vous :

Des conversations riches

Pour rendre vos conversations Alexa encore plus personnelles, le nouveau modèle d’IA utilisera à la fois des signaux verbaux et non verbaux. Amazon affirme également avoir réduit la latence. Alexa prendra bientôt en charge des conversations riches en utilisant divers capteurs situés sur un appareil Echo pour offrir des conversations au son naturel. Ces réponses seront de la bonne longueur pour la voix et offriront les informations les plus pertinentes et les plus récentes.

Routines complexes utilisant la recherche vocale

Le nouveau Alexa LLM permet également aux appareils Echo de gérer des routines complexes avec une simple saisie vocale. Cela inclut, sans toutefois s’y limiter, l’annonce de l’heure du coucher des enfants, l’atténuation des lumières à l’étage, l’allumage de la lumière du porche et l’allumage du ventilateur de la chambre, le tout en une seule commande. Ceci est réalisé grâce à LLM, qui peut intégrer diverses API et les traiter intelligemment, tout comme le fait un humain.

Informations personnalisées avec contexte

Le nouveau Alexa LLM permet également aux appareils Echo d’offrir un contenu plus personnalisé avec du contexte pour ajouter plus de valeur aux informations. Propulsée par LLM, Alexa apprendra au fil du temps et s’améliorera. Alexa peut désormais répondre aux questions de suivi pendant des heures, permettant ainsi aux utilisateurs d’obtenir facilement des informations pertinentes avec un contexte supplémentaire. Il a désormais également une personnalité améliorée, lui permettant de célébrer avec vous et même d’écrire une note à envoyer à votre ami ou à votre famille pour une occasion spécifique.