Un démontage d’APK effectué par 9to5Google détaille une nouvelle fonctionnalité à venir dans l’Assistant Google. Cette fonction s’appelle «Mémoire» et vous permet d’enregistrer le contenu de votre choix dans un flux dédié qui peut être consulté plus tard. Google le décrit comme «un moyen simple et rapide de tout enregistrer et de tout trouver au même endroit». La fonctionnalité a été activée à partir d’une version contenant certains des actifs de la fonctionnalité.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy