Nouvelle femme Lenox collectant des fonds et sensibilisant aux compétitions d’arc nu – Shaw Local

Christina “Chrissie” Lyons, de New Lenox, aligne un tir lors d’un entraînement au Joliet Archery Club, le jeudi 1er septembre 2022, à Joliet. Chrissie a commencé le tir à l’arc il y a un peu plus de trois ans et a déjà établi un record du monde et a été la première femme américaine à remporter une médaille d’argent aux Jeux mondiaux de 2022. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)