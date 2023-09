Nouvelle featurette Exorcist Believer : Ellen Burstyn revient

La dernière fois que nous avons vu la star de cinéma Chris MacNeil, elle venait de vivre une véritable épreuve à Georgetown impliquant un démon et sa fille adolescente. C’était en 1973, donc que fait-elle depuis? C’est une question Ellen Burstyn s’est demandé en reprenant le personnage pour L’Exorciste : croyant.

«En jouant un personnage que j’ai créé il y a 50 ans, je pensais qu’elle avait 50 ans de vie. Qui est-elle devenue ? Burstyn dit dans une nouvelle featurette qui vient de sortir avant la prochaine suite d’horreur de David Gordon Green. Nous savons que Chris a écrit un livre (vous pouvez en avoir un aperçu dans ce clip), et franchement, nous aimerions beaucoup le lire. L’explication d’une mère : de la possession à aujourd’hui nous-mêmes et lui faire prendre en charge toute la situation de Pazuzu. Le fait qu’un livre ait vu le jour et que le personnage d’Ann Dowd soit familier avec l’histoire de Chris suggère que les MacNeil ont finalement rendu leur expérience publique. Cela aurait pu être inévitable étant donné les différents décès qui y étaient liés, mais ce n’est pas quelque chose que suggère la dernière scène de L’Exorcistedans lequel Chris remarque avec gratitude que sa fille ne se souvient de rien de ce qui lui est arrivé.

L’Exorciste : Croyant | Un regard à l’intérieur

Il faut aimer le fait que Burstyn soit si neutre sur le fait que les possessions sont, euh, une chose réelle : « Il y a eu des possessions tout au long de l’histoire, ce n’est pas seulement dans un endroit, une religion ou une culture. C’est universel. C’est ce genre de conviction qui propulse son portrait discrètement dur à cuire de Chris MacNeil – et le retour de Burstyn au personnage est la principale raison pour laquelle nous sommes si intrigués de voir L’Exorciste : croyant quand il souffle par cette fenêtre ouverte, tu vraiment devrait rester fermé le 6 octobre.

