Nouvelle extension de la chronologie générative d’Adobe dans Premiere Pro : AE Killer ?

Adobe exploite toute la puissance du contenu généré par l’IA et utilise son Firefly pour combler les lacunes de la chronologie. Cette fonctionnalité s’appelle « Generative Extend » et, avec la mise en œuvre de FireFly dans Premiere Pro, elle constitue une arme mortelle pour les créateurs professionnels. Dans les prochaines versions, AE (After Effect) sera obsolète.

Comme l’a déclaré la société : « Adobe a élargi sa famille de modèles d’IA génératifs avec l’introduction de Firefly Video Model (bêta), qui permet aux créateurs de générer des vidéos à partir d’invites de texte et d’images, d’étendre les clips vidéo et de fluidifier les transitions, y compris une intégration approfondie dans Premiere. Pro. Adobe a également annoncé la dernière évolution de Firefly Image Model qui génère des images quatre fois plus rapidement ». Selon Adobe, FireFly est une histoire de réussite, permettant aux créateurs (?) de générer des images et des vidéos à partir de texte, sans voler le contenu des autres. Voici un récapitulatif de la convention Adobe MAX :

La nouvelle invention intitulée « Generative Extend » vise à combler les lacunes de la chronologie. Chaque éditeur connaît bien ces lacunes. Voici ce qu’Adobe dit à propos de cette fonctionnalité : « Generative Extend dans Premiere Pro est désormais disponible en version bêta. Il répond à un défi commun et complexe dans le montage vidéo. Vous pouvez étendre les clips pour combler les lacunes du métrage, adoucir les transitions ou conserver les prises de vue plus longtemps pour des montages parfaitement synchronisés. Il étend les clips vidéo et audio et est alimenté par le modèle vidéo Adobe Firefly. De plus, les informations d’identification du contenu sont attachées à toutes les sorties », comme le dit Adobe. Nous n’avons cependant pas compris la dernière déclaration. Comment ces informations d’identification de contenu seront-elles associées aux sorties ? Adobe n’a pas développé davantage ce point. Et ce serait la partie la plus essentielle.

De plus, Adobe résume les « avantages » d’une mise en œuvre approfondie des fonctionnalités et de la technologie Firefly dans Premiere Pro et au-delà. Explorez ci-dessous cette liste de ces fonctionnalités d’IA, ainsi que d’autres fonctionnalités telles que l’intégration de frame.io :

Donnez vie à des images fixes ou à des illustrations en les transformant en superbes clips d’action en direct

Conçu pour être sécuritaire pour un usage commercial

Déploiement en version bêta à luciole.Adobe.com

Fournir de nouvelles mises à niveau dans Premiere Pro pour libérer plus de temps de création pour les monteurs occupés

De nouveaux panneaux de propriétés contextuels regroupent les outils les plus nécessaires dans un seul panneau pratique.

Le nouveau panneau Frame.io facilite le suivi des avis et des approbations

Performances plus rapides, y compris les exportations ProRes désormais jusqu’à 3 fois plus rapides

Nouvelle gestion des couleurs

Nouveau design frais, moderne et plus cohérent

Eh bien, c’est triste. Corrigeons ici. Ce serait une bonne nouvelle pour les monteurs débutants, mais pour le segment professionnel, en particulier les artistes VFX, c’est une mauvaise… très mauvaise. Avec l’implémentation de Firefly directement dans la chronologie du NLE, comme l’a fait Adobe, il y a une coupure majeure pour le travail des artistes VFX. Dans les prochaines versions de Premiere Pro qui contiendront une implémentation améliorée de Firefly, le logiciel phare VFX After Effect sera beaucoup moins nécessaire. Par conséquent, Adobe se tire une balle dans le pied, rendant AE obsolète en quelques années.