Les étudiants du Collège constituent une population idéale pour étudier la transmission après la vaccination. Ils ont l’un des taux d’infection à coronavirus les plus élevés, en grande partie parce qu’ils vivent dans des dortoirs serrés et ont plus de contacts sociaux que les adultes plus âgés, alors que heureusement, les hospitalisations et les décès sont relativement faibles. Les collèges et universités américains ont signalé plus de 530 000 cas depuis le début de la pandémie.

Plus de 87 millions de personnes ont reçu au moins une dose d’un vaccin contre le coronavirus, selon une base de données du New York Times. Les Centers for Disease Control and Prevention ont indiqué que les Américains entièrement vaccinés peuvent se rassembler à l’intérieur en petits groupes sans précautions, y compris des masques, mais devraient toujours porter des masques en public.

