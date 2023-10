« Nouvelle ère » : Tusk célèbre les résultats des sondages à la sortie des urnes, suggérant la victoire de l’opposition en Pologne | Actualités de l’Union européenne

Le chef de l’opposition polonaise, Donald Tusk, s’est félicité des résultats des sondages à la sortie des urnes qui montrent que les partis d’opposition sont sur la bonne voie pour potentiellement obtenir une majorité aux élections législatives du pays contre le parti nationaliste conservateur au pouvoir.

Ancien président du Conseil européen, la victoire de Tusk permettrait à la Pologne de se rapprocher de ses alliés européens et de raviver son soutien à l’Ukraine. Son parti, la Coalition civique (KO), s’est présenté avec la Troisième Voie et la Nouvelle Gauche sur des listes distinctes, mais avec un engagement commun à rétablir les liens avec l’Europe.

Le parti Droit et Justice (PiS) au pouvoir a initialement soutenu l’Ukraine, mais s’est présenté en revenant sur sa position, estimant apparemment que les électeurs polonais étaient de plus en plus las de la guerre menée par la Russie dans le pays.

Le sondage Ipsos prévoyait que même si le PiS deviendrait le plus grand parti avec environ 36,8 pour cent des voix, soit à peu près l’équivalent de 200 sièges, le groupe d’opposition dirigé par KO obtiendrait 248 des 460 sièges du parlement polonais, soit suffisamment pour former une majorité. .

Notamment, les premiers résultats suggèrent que les élections de dimanche pourraient également avoir inspiré une participation plus élevée qu’en 1989, lorsque quelque 63 pour cent des Polonais ont voté lors d’une élection qui a renversé les autorités communistes.

« La démocratie a gagné… C’est la fin du gouvernement PiS », a déclaré Tusk aux membres du parti lors d’une célébration dimanche soir au cours de laquelle lui et d’autres portaient des cœurs rouges sur leurs vêtements.

En tant que membre de l’Union européenne et de l’OTAN, l’évolution de la position de la Pologne à l’égard de l’Ukraine voisine et sa réponse aux personnes fuyant le conflit étaient étroitement surveillées.

Le taux de participation élevé a entraîné de longues files d’attente dans les bureaux de vote, mais les personnes qui faisaient encore la queue à la clôture officielle du scrutin auraient toujours pu voter.

Le chef du PiS, Jaroslaw Kaczynski, est resté muet dans ses commentaires au siège du parti dans le centre de Varsovie, indiquant qu’il n’était pas clair si les résultats de dimanche se traduiraient par un autre mandat.

« Nous devons avoir l’espoir que, que nous soyons au pouvoir ou dans l’opposition, notre projet continuera », a déclaré Kaczynski. « Nous ne laisserons pas la Pologne perdre [the] droit de décider de son propre sort. »

Le PiS nie que ses réformes aient porté atteinte à la démocratie, affirmant qu’elles visaient à rendre le pays et son économie plus équitables tout en éliminant les derniers vestiges du communisme. Il a construit sa base de soutien sur de généreuses aides sociales et sur la promesse d’une plus grande indépendance vis-à-vis de Bruxelles.

Tusk a déclaré qu’il chercherait à débloquer dès le premier jour quelque 110 milliards d’euros de fonds de l’Union européenne destinés à la Pologne, qui ont été gelés en raison de problèmes d’État de droit, s’il dirigeait un nouveau gouvernement.