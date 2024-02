Nouvelle ère pour le cabinet d’architectes de Dallas HKS au milieu des changements de direction

Après 10 ans en tant que président et chef de la direction, le rôle de Dan Noble au sein du cabinet d’architecture mondial HKS Inc. est en train de changer.

Noble cédera le titre de président au directeur financier de la société, Sam Mudro, qui deviendra désormais PDG et président.

Sous la direction de Noble, l’entreprise est passée d’environ 800 employés à 1 500. HKS est désormais le deuxième cabinet d’architecture aux États-Unis en termes de chiffre d’affaires. Il a déclaré un chiffre d’affaires de 500 millions de dollars en 2022, derrière les plus de 1,78 milliard de dollars de Gensler.

Les projets qui contribuent à l’influence locale de HKS comprennent Children’s Health et le campus pédiatrique de 5 milliards de dollars d’UT Southwestern Medical, la rénovation du stade AT&T avant les matchs de la Coupe du monde en 2026 et l’hôtel Loews Arlington récemment ouvert. Il participe également à des projets plus petits mais notables tels que la rénovation du Forest Theatre dans le sud de Dallas.

« Il se passe plusieurs choses ici. Tout d’abord, je ne serai pas PDG pour toujours, et le deuxième point est que nous sommes devenus grands », a déclaré Noble à propos de la scission du leadership. « L’idée de diviser les rôles et de demander à quelqu’un d’aider à la transition au niveau du PDG – ces deux idées se chevauchent et disent : « C’est le moment ».

Ce changement pour le cabinet basé à Dallas, qui fête ses 85 ans cette année, marque un tournant dans l’approche de l’entreprise à l’égard de son domaine de pratique.

Noble contribuera à orienter la stratégie dans ses nouvelles fonctions alors que l’entreprise s’efforce de s’appuyer sur l’apprentissage automatique, l’intelligence artificielle et d’autres types d’automatisation et d’évoluer en conséquence. Il s’efforcera également de définir cette vision à l’échelle du cabinet ou, comme il le dit, « où nous devons aller ». Cela englobe l’innovation dans le domaine du design, les services de conseil aux clients auprès de professionnels allant des psychologues aux mathématiciens, et la recherche de moyens d’améliorer la vie des communautés et des personnes.

“Je souhaite jouer un rôle dans cela et je ne suis pas seul dans ce domaine, car ce qui peut être banalisé sera banalisé et ce qui peut être automatisé sera automatisé”, a déclaré Noble. « Alors, où cela place-t-il l’architecte ? Je pense que cela fait de l’architecte un résolveur de problèmes.

Mudro, qui a rejoint HKS en 2015, sera impliqué dans la mise en œuvre stratégique et les opérations sur les 27 sites de l’entreprise à travers le monde, en se concentrant sur les personnes et sur les lieux où le travail est effectué. Mudro n’est pas un designer ou un architecte de métier, mais il apprend vite et c’est une éponge, selon Noble.

Mudro a déclaré qu’il y avait une ligne assez claire entre son nouveau rôle et celui de Noble, mais pour que cela fonctionne, il n’y a vraiment pas de ligne de démarcation.

“C’est une ligne fictive parce que nous devons tous être bras dessus bras dessous à tout moment et que la stratégie et la mise en œuvre vont de pair, quoi qu’il en soit”, a déclaré Mudro.

Noble a déclaré que la direction que prennent l’entreprise et l’industrie est celle du meilleur des mondes.

“D’un côté, je pense que je suis content de m’en sortir”, a plaisanté Noble. “Mais il y a une autre partie de moi qui dit : ‘J’aurais aimé avoir 28 ans et pouvoir vraiment mettre mes bras autour de ça.” Parce que cela va être très excitant au cours des deux prochaines décennies.