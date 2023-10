Nouvelle entrée fantastique dans la franchise d’horreur

Scie X est un film qui ne marche que parce que c’est le 10ème film de la franchise. Cette histoire n’aurait pas pu être racontée par le deuxième ou le troisième Scie film; si ce film existait, ça ne pouvait venir que maintenantet la franchise s’en porte mieux.

Le Scie La franchise a commencé il y a près de 20 ans, en 2004, lorsque les cinéastes alors peu connus James Wan et Leigh Whannell ont réalisé un mystère d’horreur fascinant et horrible qui a été catalogué pour sa violence mais qui était en réalité bien plus. C’est devenu une évidence avec des suites ultérieures qui ressemblaient essentiellement à des épisodes télévisés de 90 minutes : une mini-série continue et digne d’une frénésie, avant que cela n’existe. Les suites commençaient immédiatement après les événements du film précédent, ou parfois simultanément, et ce monde sauvage devenait ainsi incroyablement populaire.

Au centre de Scie est Jigsaw, le surnom d’un brillant ingénieur nommé John Kramer (joué par Tobin Bell). Confronté à la mort d’un cancer en phase terminale, John commence à soumettre les gens à des tests insondables destinés à leur enseigner de précieuses leçons de vie – des tests qui les tueront ou les mutileront également de manière de plus en plus élaborée. C’est un personnage fascinant car il ne commet jamais lui-même les tueries. Il laisse ses cibles décider combien elles veulent vivre.

Néanmoins, malgré son code moral unique, John est le « méchant » du monde. Scie films. Très peu de monde dans Scie sont des « bons gars », mais John est, à tout le moins, la personne que la plupart des gens craignent ou détestent à cause de ce qu’il fait. C’est le Freddy, le Jason, le Michael, sauf qu’il a du cœur et de meilleurs jouets. John meurt à la fin de Scie III mais apparaît de toute façon dans presque tous les films, principalement dans des flashbacks.

Scie X est une préquelle se déroulant entre les événements de Scie et Scie II. Dans le film, John se rend au Mexique pour subir une opération chirurgicale miracle illégale qui promet de guérir son cancer. Cependant, il se rend vite compte qu’il s’agit d’une arnaque et rassemble toutes les personnes impliquées pour un petit plaisir au puzzle. La grande différence avec Scie X cependant, surtout par rapport au début Scie films, c’est qu’ici, John est clairement le « bon gars ». Il n’est pas « bon » – il condamne toujours ses victimes à une mort presque certaine – mais le film nous fait sympathiser avec lui. Nous pouvons voir la vie personnelle de John. Sa maison. Son temps libre. Nous ressentons et comprenons ses espoirs et ses rêves de vaincre peut-être le cancer. Et quand John réalise qu’il va quand même mourir, nous sommes aussi en colère que lui.

Par conséquent, Scie X n’est pas seulement un pur mystère d’horreur comme les films précédents. C’est une histoire de vengeance d’horreur où le public applaudit et sympathise avec le tueur. Cela en soi n’est pas si unique, mais qu’est-ce qui le distingue Scie c’est qu’il s’agit du 10ème opus de la franchise. Au cours des neuf derniers films et des 20 dernières années, les fans en sont venus à aimer John Kramer, alias Jigsaw. Vous l’avez détesté et craint dès le début, tout comme vous détestiez et craigniez Freddy, Jason ou Michael. Mais dans les épisodes ultérieurs, vous avez commencé à soutenir ces gars-là et Scie X va encore plus loin. Il renverse complètement la situation, en utilisant non seulement l’histoire mais Scie fandom et appréciation à son avantage, faisant du mal ultime le héros ultime.

Un film avec Jigsaw comme héros sympathique n’aurait pas fonctionné plus tôt dans la série. Nous ne le connaissions pas assez et nous n’étions pas suffisamment à l’aise avec son personnage. Mais en tant que 10ème film, après six films dans lesquels il a été pratiquement absent de l’action ? Eh bien, alors ça marche très, très bien.

Scie X est maintenant en salles.

