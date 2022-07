Nouvelle enquête ouverte aux résidents de Sugar Grove pour sonder le nouveau plan complet du village – Shaw Local

Les résidents de Sugar Grove peuvent répondre à une enquête communautaire jusqu’au 22 juillet sur le nouveau plan global du village. Cette enquête actuelle est la deuxième des trois qui ont été émises dans le cadre du processus de planification.

Selon le village site Internetles questions de cette enquête visent à recueillir les commentaires de la communauté sur les thèmes du projet de plan.

De plus, les résidents sont invités au deuxième atelier communautaire en personne de 18 h à 19 h le mercredi 13 juillet à la bibliothèque publique de Sugar Grove. La dernière séance en personne a eu lieu en mars.

Le village travaille sur le plan, qui devrait être une feuille de route pour le village pour les 20 ou 30 prochaines années, a déclaré Walter Magdziarz, directeur du développement communautaire du village de Sugar Grove.

Le plan précédent du village a été adopté en 2006, et Magdziarz a déclaré qu’il était temps de le mettre à jour car beaucoup de choses ont changé au cours des 16 dernières années.

«Nous essayons de traiter toutes les choses normales et habituelles comme le transport, le logement, les espaces ouverts. Mais nous voulons également aborder des questions telles que le changement climatique, la durabilité, à la fois environnementale et fiscale, ainsi que les questions de diversité au sein de la population et les choix de logement », a-t-il déclaré. «De toute évidence, beaucoup de choses ont changé depuis 2006. Les hypothèses et certaines des tendances [that were] répandues à cette époque n’existent plus. Nous avons donc estimé qu’il était nécessaire de revoir complètement le plan pour refléter l’état actuel des choses et ce qui se passe dans le monde.

Sugar Grove s’est associé à la Chicago Metropolitan Agency for Planning pour créer le plan.

Selon un plan document du CMAP, le village explorera l’utilisation des terres, la croissance et le développement ; transport et mobilité; problèmes de qualité de vie; justice environnementale; le logement abordable; conservation et ressources naturelles; et infrastructures et services publics.

Le processus de planification a officiellement commencé en octobre 2021 et se terminera au début de 2023. Plus d’informations sur le plan complet, ainsi que sur les ateliers et enquêtes communautaires à venir, sont disponibles sur https://engage.cmap.illinois.gov/sugar-grove.

“À la fin de cela, nous aurons un plan pour fournir au personnel et aux élus la manière dont la communauté préfère grandir, se développer et faire face au changement”, a déclaré Magdziarz. « Le plan sera les ordres de marche. Alors le personnel sera chargé de le mettre en œuvre.